AMD предлагает видеокарты Radeon RX 6800 от $499 — 16 ГБ, которых так нехватает пользователям NVIDIA

Видеокарты AMD могут отличаться от продукции NVIDIA последних поколений меньшей производительностью в RTX, но у них есть преимущество, которое становится всё более актуальным в современных играх. Речь о 16 ГБ встроенной памяти в среднебюджетном сегменте – такого сочетания конкурент предложить не может. Сейчас видеокарты Radeon RX 6800 могут стоить от $499.

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Our @amdradeon 16GB gaming experience starts at $499. pic.twitter.com/FPdeOkCRrZ — Sasa Marinkovic (@SasaMarinkovic) April 28, 2023

Новейшие тайтлы AAA с легкостью используют большие объемы памяти. Примером тому служит Star Wars Jedi: Survivor – игра может потреблять 18-21 ГБ. Меньший объем видеопамяти влечет за собой просадки FPS из-за необходимости более частого обращения к накопителю и оперативной памяти, да и просто может снижать количество кадров секунду.

Планируя сцены, маркетинг AMD учел это преимущество: сейчас видеокарту RX 6800 можно купить на $50 дешевле, чем NVIDIA RTX 3070 с 8 ГБ. Даже топоповая новейшая RX 7900 XTX с 24 ГБ на борту стоит на $200 меньше, чем RTX 4080 с 16 ГБ.

Среди части геймеров бытует мнение, что RTX «не нужен» – потребляет слишком много ресурса при визуальном результате, который не намного превосходит графику без трассировки лучей. Видеопамять с такой точки зрения выглядит более насущной необходимостью – текстуры и ресурсы игры необходимо где-то размещать в любом случае. Видео канала Hardware Unboxed наглядно демонстрирует работу различных сопоставимых видеокарт AMD и NVIDIA с упором на количество и использование видеопамяти:

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AMD есть что предложить и ультрабюджетным игрокам. В настоящее время карта 2017 года с неплохой производительностью и целых 8 ГБ на борту Radeon RX 580 в США стоит дешевле $90 – дешевле малопригодной для игр GTX 1030 от NVIDIA, не говоря уже про популярные 1050-1060 максимум с 6 ГБ. Об этом рассказал Linus Tech Tips в видео, посвященному 1030. Автор недоумевает, почему люди интересуются очевидно проигрышной моделью, когда в продаже есть RX 580.

В настоящее время на рынке Украины видеокарта RX 6800 с 16 ГБ стоит от ₴23 000 со средней ценой в районе ₴30 000, а недорогую RX 580 с 8 ГБ можно купить примерно за ₴6 000, но проскакивают и цены от ₴4 000.

Источник: VideoCardz