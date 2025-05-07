Nvidia и MediaTek покажут совместный процессор N1 на Computex 2025

Раздел Технологии выходит при поддержке

Приближается выставка Computex, во время которой компании обычно представляют свои новинки и интересные разработки в сфере компьютерного оборудования. В этом году нас может ждать интересный сюрприз от Nvidia и MediaTek. Как ожидается, компании представят свои совместно созданные процессоры для ПК на базе архитектуры Arm. Об этом сообщает издание ComputerBase.

Итак, на Computex 2025 компании представят новые чипы под названиями N1X и N1, предназначенные для настольных компьютеров и ноутбуков. Эти процессоры предназначены для платформы Windows on Arm. Однако, как сообщает Heise со ссылкой на SemiAccurate, в продаже эти чипы могут появиться не раньше 2026 года из-за технических трудностей, которые еще не решены.

Генеральные директора обеих компаний — Дженсен Хуанг из Nvidia и Рик Цай из MediaTek — должны выступить с последовательными презентациями на выставке Computex в Тайбэе, Тайвань, 19 и 20 мая соответственно. Вероятно, именно тогда будет анонсирована новая линейка процессоров, в которой объединены CPU на базе Arm от MediaTek и GPU Blackwell от Nvidia. Эти продукты создаются в рамках платформы GB10 — компактных ИИ-рабочих станций.

Через партнерство с MediaTek компания Nvidia надеется выйти на те рынки, где сейчас доминируют APU от AMD с мощной графикой Radeon, а также процессоры Snapdragon X на базе Arm. Видеокарты Nvidia Blackwell, которые будут использоваться в новых процессорах, обещают лучшую производительность и совместимость с играми, чем AMD Radeon или Qualcomm Adreno. Это, безусловно, привлечет внимание геймеров. Хотя многое будет зависеть от уровня энергопотребления.

Согласно предварительным данным, процессоры N1X и N1 могут иметь до 10 мощных ядер Cortex-X925 и до 10 энергоэффективных ядер Cortex-A725. Также ожидаются более доступные конфигурации, которые рассчитаны на те сегменты рынка, где Qualcomm со своими Snapdragon X или AMD со встроенной графикой Radeon пока не предлагают эффективных решений.

Чтобы обеспечить производство этих новых чипов в больших объемах, MediaTek заранее зарезервировала большие мощности для упаковки чипов в корпусах типа FCBGA. Это указывает на то, что эти процессоры созданы именно для ПК, а не для мобильных устройств. По информации DigiTimes, резервирование произошло еще в конце 2024 года и имело необычно большой масштаб. Однако пока неизвестно, соответствует ли этот график упаковки срокам производства первых процессоров Nvidia и MediaTek.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Несмотря на общий интерес к этим новым процессорам, вопрос их выхода на рынок остается открытым. Несколько источников сообщают, что технические сложности могут значительно отсрочить массовый запуск систем на их основе. Несмотря на первоначальные планы выпустить готовые устройства с новыми процессорами уже в 2025 году, некоторые прогнозы говорят о возможном переносе релиза аж на 2026 год. Но пока официального подтверждения этих слухов нет. Ранее предсказывали, что новые чипы составят конкуренцию Apple M4.

Источник: tomshardware

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.