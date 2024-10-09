Процессор NVIDIA и MediaTek выйдет в 2025 году в компьютерах Lenovo, Asus, Dell и HP, — инсайдер

NVIDIA и MediaTek представят компьютерный процессор в первой половине 2025 года. Его уже поддержали основные производители ноутбуков и ПК. Конечно же, чип получит искусственный интеллект.

Поскольку последним NVIDIA сотрудничает с MediaTek в производстве чипов для мониторов и авто, очень вероятно, что компании продолжат создавать и другие процессоры. Источник утверждает, что совместный процессор «NVIDIA x MediaTek AI PC» ожидается ко второй половине следующего года — производство уже стартовало.

NVIDIA имеет практический опыт создания процессоров с мощной графикой, таких как Tegra — правда, не слишком успешный. MediaTek в прошлом году стала лидером на рынке мобильных чипов и имеет шанс войти на рынок ПК, как это сделала Qualcomm со своими Snapdragon X. Слухи о новом процессоре и о интеграцию графики NVIDIA в чипы MediaTek ходят уже давно.

По новым данным, процессор NVIDIA и MediaTek создан по 3 нм техпроцессу TSMC на основе архитектуры ARM. Также NVIDIA, вероятно, представит в чипе iGPU следующего поколения. Каких-то еще спецификаций или данных пока нет.

Источник отмечает, что такие компании, как Lenovo, Dell, HP и ASUS, проявили интерес к проекту, и можно ожидать интеграцию новых чипов в компьютеры сразу после выхода. Учитывая возможности и наработки NVIDIA, компьютерные процессоры имеют шанс.

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Источник: Wccftech

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