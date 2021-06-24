NVIDIA запустила бета-тест Canvas — улучшенного редактора на нейросетях, превращающего наброски в фотореалистичные изображения [+ новые приложения Adobe Substance 3D и июньский драйвер Studio]

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NVIDIA анонсировала несколько улучшений и новых инструментов для людей творческих профессий, среди которых особняком стоит ПО Canvas — продвинутый графический редактор, являющийся развитием нашумевшего нейросетевого художника GauGAN.

NVIDIA Canvas

Опробовать инструмент в работе могут все желающие — бета-версия Canvas доступна для загрузки на сайте компании. Но без ограничений не обошлось — нужна видеокарта из серий GeForce RTX, NVIDIA RTX, Quadro RTX или TITAN RTX. Кроме того, для работы ПО потребуется ОС Windows 10 и графический драйвер версии 460.89 или более новый.

Задействованная для преобразования набросков в фотореалистичные изображения модель обучена на суперкомпьютере DGX-1 с использованием свыше пяти миллионов изображений. В Canvas можно рисовать сразу материалами. Всего их поддерживается 15, от неба и гор до рек и камней. Кроме того, можно в несколько кликов заменить траву на снег, а нейросеть соответствующим образом подстроит изображения, выровняет тени и автоматически скорректирует отражения. Также она способна менять картинку в зависимости от времени года и прочих факторов. Есть 9 пресетов стилей, в зависимости от которых меняется освещение и прочие детали.

Можно создать рисунок с чистого листа или настроить один из уже готовых шаблонов. Приложение также поддерживает слои, поэтому каждый элемент является отдельной частью изображения. Итоговый результат можно экспортировать как файл .PSD для дальнейшего редактирования в Adobe Photoshop.

В рекламном ролике Canvas концепт-дизайнер Джама Джурабаев, работавший над фильмами «Мир юрского периода», «Фантастические твари и где они обитают» и «Первому игроку приготовиться» заявил, что инструмент предаст иллюстраторам уверенности и позволит быстрее работать с изображениями.

Adobe Substance 3D Collection

Коллекция приложений Adobe Substance 3D пополнилась новыми приложениями, использующими преимущества RTX-видеокарт. Среди них:

Substance 3 D Stager — новое приложение для сборки, освещения и рендеринга фотореалистичных сцен. Оно позволяет художникам размещать и настраивать объекты в реальном времени. Интерактивная трассировка лучей, которая сегодня ускоряется на графических процессорах RTX, помогает избавиться от догадок в работе.

новое приложение для сборки, освещения и рендеринга фотореалистичных сцен. Оно позволяет художникам размещать и настраивать объекты в реальном времени. Интерактивная трассировка лучей, которая сегодня ускоряется на графических процессорах RTX, помогает избавиться от догадок в работе. Substance 3 D Modeler (закрытая бета-версия станет доступна в ближайшее время) позволит художникам создавать и комбинировать 3D-модели на всех этапах творческого процесса, будь то концепт-арт, эскизы или прототипы. Это приложение использует кроссплатформенный API Vulkan для доступа к мощи графических процессоров RTX.

(закрытая бета-версия станет доступна в ближайшее время) позволит художникам создавать и комбинировать 3D-модели на всех этапах творческого процесса, будь то концепт-арт, эскизы или прототипы. Это приложение использует кроссплатформенный API Vulkan для доступа к мощи графических процессоров RTX. Substance 3D Sampler (ранее известный как Alchemist) преобразует физические образцы и фотографии в высококачественные, готовые к использованию 3D-материалы, устраняя необходимость создавать материалы с нуля. Интерактивная трассировка лучей RTX позволяет художникам применять к материалам реалистичные эффекты износа и другие эффекты в реальном времени, что невозможно при использовании только центрального процессора.

Июньский драйвер Studio

Среди главных улучшений:

Resizable BAR, повышает производительность графических процессоров серии GeForce RTX 30, позволяя CPU более эффективно обращаться к графической памяти;

Dynamic Boost 2.0, которая использует ИИ для оптимального распределения нагрузки между CPU, GPU и памятью GPU на ноутбуках на базе Ampere;

поддержка виртуализации на графических процессорах GeForce, позволяющая пользователям хост-ПК на Linux получать сквозной доступ к GPU в виртуальной гостевой ОС Windows.

Новейшие ноутбуки RTX Studio

Коллекция ноутбуков для творчества RTX Studio пополнилась новыми моделями. Lenovo представила три новых ноутбука NVIDIA Studio для профессионалов, в том числе новые ультратонкие ThinkPad P1 Gen 4, ThinkPad P15 и ThinkPad P17 Gen 2 — все они оснащены графическими процессорами вплоть до RTX A5000 или GeForce RTX 3080.

Также стартовали продажи новых моделей Studio от Dell, включая ноутбуки XPS 15 и 17, Inspiron 15 и 16, Vostro 15, а также профессиональные ноутбуки Precision 5560, 5760, 7560 и 7760.

Настольные ПК Acer ConceptD 300 с графическим процессором RTX 3070 и с сертифицированным PANTONE дисплеем 4K UHD с несколькими режимами отображения и поддержкой графических процессоров RTX 3060, 3070 и 3080 также появились в продаже, а HP запустила рабочую станцию ZBook Studio G8, созданную для производительного рабочего процесса — она оснащается GPU вплоть до NVIDIA RTX A5000.