NVIDIA активировала поддержку Resizable BAR для видеокарт серии GeForce RTX 30, прирост FPS в некоторых играх может достигать 10%

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Компания NVIDIA заявила о внедрении поддержки функции Resizable BAR, которая может обеспечить прирост частоты кадров в некоторых играх до 10%.

Resizable BAR представляет собой расширенную функцию протокола PCI Express. Она открывает центральному процессору доступ ко всей видеопамяти графического ускорителя, снимая существующее ограничение в размере 256 МБ. Благодаря этому и достигается повышение частоты кадров в играх. Однако для раскрытия потенциала данной функции потребуется совместимое оборудование: процессор, материнская плата с обновлённой версией BIOS, настольная видеокарта 30-series с обновлённой версией VBIOS. Кроме того, потребуется установить новую версию графического драйвера.

NVIDIA сотрудничала с AMD и Intel для обеспечения поддержки Resizable BAR на уровне чипсетов. Необходимая поддержка уже есть в процессорах AMD на базе архитектуры Zen 3, а также в чипах Intel 10-го и 11-го поколений. NVIDIA также подготовила блок с ответами на вопросы для тех, кто захочет обновить VBIOS.

В целом, Resizable BAR работает аналогично функции AMD Smart Access Memory, которая также обещает повышение частоты в некоторых играх до 10%. Фактический прирост производительности во многом зависит от конкретной игры и используемого разрешения изображения.

Недавно представленная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 первой получила поддержку Resizable BAR. Ресурс wccftech обнаружил, что эта функция действительно позволяет повысить производительность в некоторых играх на 4-11%. Изначально NVIDIA ограничила поддержку Resizable BAR менее чем 10 играми. Компания предупредила, что включение функции во всех играх может привести к снижению производительности в некоторых из них.

Сейчас NVIDIAa проводит предварительное тестирование игр и использует специальные игровые профили, чтобы активировать Resizable BAR только в тех проектах, где производительность действительно увеличивается. Сейчас количество игр, которые получают преимущество от использования Resizable BAR, увеличилось до 17 игр. Среди них упоминаются Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla и Watch Dogs Legion. В будущих обновлениях драйверов будет добавлена поддержка для большего количества игр.

Поддержку Resizable BAR на платформе AMD протестировали специалисты ресурса TechSpot. При этом обнаружилось, что некоторые игры при использовании Smart Access Memory могут обеспечить прирост производительности около 20% для разрешений 1440p и 4K.

Источник: The Verge