Нынешняя бета-версия Huawei HarmonyOS 2.0 основана на фреймворке Android

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Около двух недель назад компания Huawei представила бета-версию своей новой мобильной операционной системы HarmonyOS 2.0. Её уже можно установить на некоторые смартфоны Huawei.

Один из разработчиков решил копнуть поглубже, чтобы понять, что из себя представляет новая ОС от китайского гиганта. И он определил, что HarmonyOS 2.0 всё ещё в значительной мере представляет собой Android.

Во-первых, он создал простое приложение «Hello world» для гораздо более старой среды Android 4.4 KitKat. Это вызвало очень похожее сообщение на виртуальной машине с последней версией Android (слева) и виртуальной машине с бета-версией HarmonyOS 2.0 (справа). Похоже, что такая ситуация повторяется в других аспектах, но вместо «Android» в сообщениях написано «HarmonyOS».

Разработчику также удалось открыть системный раздел. И это только подтвердило его теорию – HarmonyOS основана на фреймворке Android. По крайней мере, пока это так.

Как отмечалось в собственной презентации Huawei, AOSP (Android Open Source Project) станет ступенькой на определённом этапе развития HarmonyOS. Это означает, что текущая бета-версия 2.0 может быть основана на Android, но в будущем она, скорее всего, перейдёт на собственную платформу.

Источник: gsmarena