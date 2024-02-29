NYT: Apple «сожгла» более $10 млрд на проекте автономного авто Project Titan, который сотрудники называли «катастрофой Титаника»

Недавно стало известно, что Apple отменила свой автомобильный проект с внутренним названием Project Titan и перевела около 2000 сотрудников из подразделения беспилотного авто на проекты генеративного ИИ.

Отмечается, что техногигант начал Project Titan как концепт, вскоре после выпуска первого Apple Watch в 2014 году. В то время компания имела четкие планы «побороться» с Tesla и захватить значительную долю рынка электромобилей.

В то же время The New York Times пишет, что некоторые сотрудники даже обрадовались закрытию Project Titan, поскольку между собой уже давно окрестили его «Катастрофой Титаника», учитывая постоянные смены руководства и целей.

По оценкам издания, Apple инвестировала в проект около $10 млрд, и работу над ним якобы прекратили не из-за инженерных проблем, а из-за финансовой нежизнеспособности. Ходили слухи, что взимать $100 000 за автомобиль — недостаточно для того, чтобы Apple получала здоровую прибыль, а учитывая то, что самая доступная Tesla обойдется в $42 990, компания проиграла битву еще до того, как ступила на поле боя электромобилей.

Новость об уходе Apple из этого пространства удивила многих китайских производителей электромобилей, но аналитики назвали это решение правильным, считая, что компания наконец сможет сосредоточиться на следующем большом деле — ИИ.

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