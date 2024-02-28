Apple отказывается от создания электромобиля — Марк Гурман

Apple прекращает десятилетние усилия по созданию электромобиля, по данным инсайдеров. Марк Гурман из Bloomberg говорит, что во вторник компания очень удивила этим решением 2000 сотрудников, которые работали над проектом.

Непубличное решение было согласовано главным операционным директором компании Джеффом Уильямсом и вице-президентом Кевином Линчем. Эти руководители сообщили сотрудникам, что проект сворачивается. Многих сотрудников автомобильной команды, известной как «Группа специальных проектов», или SPG, переведут в отдел искусственного интеллекта под руководством Джона Джаннандреа. Эти сотрудники сосредоточатся на проектах генеративного искусственного интеллекта, который становится более важным приоритетом для компании.

Команда Apple Car также состоит из нескольких сотен инженеров аппаратного обеспечения и дизайнеров автомобилей. Вполне возможно, что они смогут претендовать на работу в других командах Apple. Ожидаются увольнения, но непонятно сколько их будет.

Эта неофициальная информация Bloomberg была положительно воспринята инвесторами: во вторник стоимость акций Apple выросла примерно на 1%, до $182,63.

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Решение окончательно свернуть проект стало бомбой для компании и положило конец многомиллиардной программе «Проект Титан», которая должна была перевести Apple в совершенно новую отрасль. Технологический гигант начал работать над автомобилем примерно в 2014 году, нацелившись на полностью автономный электромобиль с салоном, похожим на лимузин, и голосовой навигацией.

Но проект имел проблемы почти с самого начала, Apple несколько раз меняла руководство команды и стратегию. Линч и Уильямс взяли на себя руководство этим предприятием несколько лет назад — после ухода Дуга Филда, который сейчас является старшим руководителем Ford Motor Co.

Apple находилась во многих годах от производства автомобиля и рассматривала много различных вариантов конструкции. Серьезной проблемой была технология автономного управления. Apple тестировала свою систему на дорогах с 2017 года с использованием экстерьера внедорожника Lexus и десятками автомобилей на дороги США. Компания также испытала более секретные компоненты на гигантской трассе в Финиксе, которая когда-то принадлежала Chrysler.

По словам инсайдеров, высшее руководство Apple приняло решение в течение последних недель. Последним решением до того было отложение выпуска автомобиля до 2028 года и снижение спецификаций автономного управления с уровня 4 до уровня 2+. Когда-то Apple задумала создать автомобиль без руля и педалей, но отказалась от этой идеи. Компания также потратила время на работу над удаленным командным центром, который мог бы заменить водителя.

Согласно новой договоренности, Линч будет подчиняться Джаннандреа. Ранее он подчинялся Уильямсу, который также руководил разработкой программного обеспечения для Apple Watch.

Совсем недавно Apple представляла, что автомобиль будет стоить около $100 000. Но руководство было обеспокоено тем, сможет ли транспортное средство обеспечить прибыль, которую Apple обычно получает от своих продуктов. Правление компании также было обеспокоено продолжением расходов сотен миллионов долларов в год на проект, который может никогда не увидеть свет.

Сосредоточение на искусственном интеллекте может быть лучшим выбором, считают аналитики Bloomberg Intelligence Анураг Рана и Эндрю Жирард: «Решение Apple отказаться от электромобилей и направить ресурсы на генеративный искусственный интеллект является хорошим стратегическим шагом, по нашему мнению, учитывая долгосрочный потенциал прибыльности потоков дохода от искусственного интеллекта по сравнению с автомобилями».

Apple столкнулась с охлаждением рынка электромобилей. Рост продаж замедлился в последние месяцы: высокие цены и отсутствие зарядной инфраструктуры препятствуют обычным покупателям переходить на полностью электрические транспортные средства. General Motors и Ford пытаются производить больше гибридных автомобилей после того, как столкнулись со слабым спросом на электромобили и узкими местами в производстве. Другие автопроизводители ощутимо снижают цены на электромобили, планы производства и прогнозы прибыли.

Tesla, пионер революции электромобилей в США, предупредила, что темпы ее расширения в этом году будут значительно ниже. Согласно прогнозу UBS AG, рост внутренних продаж электромобилей в этом году замедлится до 11% с прогнозируемых в 2023 году 47%.

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