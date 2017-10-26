Обновление 0.50 принесло в онлайн-шутер Survarium режим PVE

Студия Vostok Games сообщила о выпуске очередного обновления для онлайн-шутера Survarium. Версия 0.50 добавила в игру ожидаемый игроками PVE (CO-OP) режим.

Как отмечают разработчики, они всё ещё находятся на первом этапе развития данного направления (PvE). Так, пока будет доступна только одна сюжетная миссия. Разработчики хотят сначала собрать отзывы игроков, а лишь затем будут двигаться дальше. В будущем количество миссий планируется увеличить.

Сюжетная миссия расскажет о противостоянии Черного рынка и Армии возрождения, а также приоткроет тайну над секретными научными экспериментами, приведшими к появлению Леса. Специально для этой миccии разработчики из Vostok Games создали новую карту с большим количеством как открытых, так и закрытых пространств. Задача, которую они старались решить – привнести в игру элемент исследования и взаимодействия персонажей с миром игры. Миссия рассчитана на прохождение отрядом из трёх человек, но при желании игроки смогут пройти ее вдвоём или даже в одиночку.

Игрокам доступно три уровня сложности. Играя в командную миссию, они не только ознакомятся с сюжетной линией, но и смогут найти на карте специальные схроны с наградами, которые будут выдаваться отряду в конце матча в случае победы.

При прохождении миссии необходимо выполнить ряд заданий. Достаточно, чтобы хотя бы один игрок дошел до контрольной точки: в этом случае остальные участники отряда возрождаются и идут дальше. Если все три персонажа игроков погибли, миссия считается проигранной.

В будущих планах, разработчиков продолжать работу над CO-OP механиками Survarium, а также улучшать искусственный интеллект ботов.