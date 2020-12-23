Обновление Dirt 5 повысило детализацию в Quality Mode и устранило проблемы с отображением машин для Xbox Series X при частоте 120 к/с

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Компания Codemasters выпустила большое обновление для игры Dirt 5. Оно исправляет существующие проблемы, улучшает режим Quality Mode и добавляет поддержку дополнительных игровых рулей.

Обновление Dirt 5 2.0 устраняет проблемы с отображением графики на консолях Xbox Series X при использовании частоты обновления 120 Гц. Для консолей Xbox One и PS4 при использовании режима Image Quality повышена частота кадров. Для платформы ПК устранены проблемы с созданием отчётов о сбоях и запусках. Также разработчики убрали проблемы с мерцанием света во время ночных событий и зависанием игры во вкладке Career-Sponsors при выборе спонсора Amplified Edition.

Вместе с тем, исправлены различные найденные ошибки в режимах карьеры, онлайн-заездов и разделения экрана. Повышена стабильность игры для всех платформ. Режим Quality Mode получил ряд улучшений для всех платформ. Наконец, разработчики добавили поддержку широкого выбора игровых рулей на каждой платформе, включая продукцию Thrustmaster, Logitech и некоторые устройства Fanatec.

Дополнительно игрокам Dirt 5 предлагается пакет бесплатного контента Snow Limits. Он добавляет в игру новые площадки, новые ливреи, новые элементы настройки и опция снежных условий на игровых площадках. Набор доступен для всех игроков.

Источник: wccftech