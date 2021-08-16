Обновление Google Play Games добавило в Android 12 функцию Game Dashboard и игровой виджет





В грядущей операционной системе Android 12 появится новая функция Game Dashboard. Эта панель управления обеспечивает быстрый доступ к полезным игровым инструментам, таким как средство записи экрана, мониторинг FPS и т.п. Game Dashboard также предлагает виджет, показывающий достижения и данные таблицы лидеров из Google Play Games. Google уже приступила к разворачиванию этих новшеств в Android 12.

Так, после установки обновления Google Play Games 2021.07.28550 на устройствах с Android 12 Beta 4 на панели Game Dashboard появляется виджет при загрузке игр, поддерживающих Play Games. Если в игре поддерживаются таблицы лидеров, здесь также отображается соответствующая информация.

При нажатии на виджет открывается другая страница, на которой отображается имя пользователя в Play Games, адрес электронной почты учётной записи Google и карточки, ведущие к достижениям, спискам лидеров, страницам настроек профиля и конфиденциальности в Play Games. На карточке достижений отображается последнее разблокированное достижение. При нажатии на карту достижений или таблицы лидеров откроется дополнительная информация о доступных достижениях и списках лидеров, не открывая полную версию приложения Play Games. Это делает Game Dashboard удобным способом проверки прогресса/статуса в игре.

Во время анонса Game Dashboard в прошлом месяце, компания Google заявила, что эта функция будет доступна на «избранных устройствах» под управлением Android 12 в конце этого года. Возможно, под «избранными» устройствами следует понимать смартфоны серии Pixel.

Источник: xda-developers