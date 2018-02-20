Обновление iOS 11.2.6 устранило проблему с индийским символом

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Компания Apple опубликовала очередное обновление для мобильной операционной системы iOS под порядковым номером 11.2.6.

Напомним, на прошлой неделе мы писали о том, что в операционный системах купертиновского гиганта найдена очередная весьма неприятная ошибка, позволяющая нарушать работу практически любого коммуникационного ПО (будь то стандартное ПО Messages или сторонний мессенджер) одним единственным символом индийского алфавита. Сразу после того, как стало известно о проблеме, Apple пообещала быстрое исправление. Так вот, обновление iOS 11.2.6 как раз и есть тем самым исправлением.

Помимо этого в iOS 11.2.6 был устранена ошибка, которая мешала некоторым сторонним приложениям синхронизировать данные с внешними аксессуарами.

Само обновление операционной системы iOS 11.2.6 уже можно скачать с официального сайта Apple или непосредственно с устройства через меню настроек. Его размер – около 160 МБ.

Источник: Apple (2)