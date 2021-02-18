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Обновление One UI 3.1 приносит некоторые фишки Galaxy S21 прошлогодним флагманам

Обновление One UI 3.1 приносит некоторые фишки Galaxy S21 прошлогодним флагманам

Обновление One UI 3.1 приносит некоторые фишки Galaxy S21 прошлогодним флагманам


Вместе с анонсом флагманской линейки Galaxy S21, Samsung также представила новую версию фирменной оболочки One UI 3.1. Она содержит несколько улучшений, в том числе новые режимы работы камеры. Теперь же компания сообщила, что обновление One UI 3.1 начало распространяться для прошлогодних флагманов: Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, а также для серий Galaxy Z Fold2 и Galaxy Z Flip.

Обновление One UI 3.1 приносит некоторые фишки Galaxy S21 прошлогодним флагманам

Пользователям станет доступен улучшенный режим Single Take (Мультикадр), в котором смартфон одновременно делает фото и видео со всех камер. Функция Multi Mic Recording позволит записывать аудио во время видеосъемки как на встроенный в смартфоне микрофон, так и на подключенный по Bluetooth (например, в наушниках). Встроенный фоторедактор обзаведется инструментом Object Eraser, который удаляет нежелательные объекты с фотографий (работает по принципу Content-Aware Fill в Photoshop). Также будет усовершенствовано управление фокусом и экспозицией.

Обновление One UI 3.1 приносит некоторые фишки Galaxy S21 прошлогодним флагманам

Режим Eye Comfort Shield позаботится о фильтрации синего света на протяжении дня для комфорта ваших глаз. Функция Private Share позволит более безопасно отправлять фотографии и прочие файлы другим пользователям. А технология Auto Switch будет бесшовно переключать наушники Galaxy Buds Pro, Buds Live и Buds+ между вашими планшетом и смартфоном.

Samsung уже начала распространять обновление One UI 3.1 «в некоторых регионах».

Источник: Engadget

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