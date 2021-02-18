Обновление One UI 3.1 приносит некоторые фишки Galaxy S21 прошлогодним флагманам





Вместе с анонсом флагманской линейки Galaxy S21, Samsung также представила новую версию фирменной оболочки One UI 3.1. Она содержит несколько улучшений, в том числе новые режимы работы камеры. Теперь же компания сообщила, что обновление One UI 3.1 начало распространяться для прошлогодних флагманов: Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, а также для серий Galaxy Z Fold2 и Galaxy Z Flip.

Пользователям станет доступен улучшенный режим Single Take (Мультикадр), в котором смартфон одновременно делает фото и видео со всех камер. Функция Multi Mic Recording позволит записывать аудио во время видеосъемки как на встроенный в смартфоне микрофон, так и на подключенный по Bluetooth (например, в наушниках). Встроенный фоторедактор обзаведется инструментом Object Eraser, который удаляет нежелательные объекты с фотографий (работает по принципу Content-Aware Fill в Photoshop). Также будет усовершенствовано управление фокусом и экспозицией.

Режим Eye Comfort Shield позаботится о фильтрации синего света на протяжении дня для комфорта ваших глаз. Функция Private Share позволит более безопасно отправлять фотографии и прочие файлы другим пользователям. А технология Auto Switch будет бесшовно переключать наушники Galaxy Buds Pro, Buds Live и Buds+ между вашими планшетом и смартфоном.

Samsung уже начала распространять обновление One UI 3.1 «в некоторых регионах».

Источник: Engadget