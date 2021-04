Обновление Windows 10 21H1 принесёт не так уж много новшеств: Windows Hello, Windows Defender и Windows Management Instrumentation

Весной корпорация Microsoft выпускает одно из традиционных крупных обновлений Windows 10. И сейчас в недрах компании проходит тестирование следующего такого обновления, которое известно как версия Windows 10 21H1. Таким образом, уже можно говорить о том, какие новые функции и возможности станут доступны пользователям с выходом этого обновления. При этом перечень новшеств в этот раз будет не столь большим, как раньше.

Windows Hello

Microsoft улучшила работу этой функции и добавила поддержку нескольких камер с Windows Hello. Теперь, если в системе установлена камера с Windows Hello, пользователь сможет подключить внешнее устройство с камерой Windows Hello и использовать её по умолчанию. Это может быть полезно, например, при покупке монитора со встроенной камерой.

Windows Defender Application Guard

Повышена производительность Windows Defender Application Guard (WDAG). В том числе, исправлена проблема, из-за которой открытие некоторых документов Office могло вызывать задержки более одной минуты. Также была улучшена производительность Robocopy при копировании файлов размером более 400 МБ. Наконец, была исправлена ​​проблема, из-за которой контейнер WDAG мог использовать почти 1 ГБ памяти во время простоя.

Windows Management Instrumentation (WMI)

Microsoft внесла некоторые улучшения в работу Group Policy Service в Windows Management Instrumentation, чтобы приспособиться к сценариям удаленной работы. Это позволит повысить производительность для задач управления и настройки Windows.

Фактически, это все крупные изменения, и нововведения версии Windows 10 21H1. Они так или иначе связаны с удалённой работой. Microsoft заявляет, что этой весной она не выпускает большое обновление функций из-за COVID-19, а реализованные новшества предназначены для удовлетворения самых насущных запросов, которые компания получала от своих клиентов.

Вероятно, ещё одной причиной отсутствия большого количества новых функций и возможностей в Windows 10 21H1 является запланированный на эту весну выход операционной системы Windows 10X. Потому разработчики компании вынуждены были сосредоточить своё внимание на другой ОС. В таком случае, в осеннем крупном обновлении Windows 10 (кодовое название Sun Valley) можно ожидать появление большего количества нововведений. В сборках для участников программы Windows Insider уже начали появляться новые функции, выход которых ожидается ближе к концу этого года. Это будут новые иконки и новый интерфейс для сенсорных клавиатур.

Источник: neowin