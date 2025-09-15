Новости Игры 15.09.2025 comment views icon

Обновленная трилогия S.T.A.L.K.E.R. в патче 1.3 получила "быстрые" кнопки из "Зова Припяти"

Маргарита Юзяк

Оновлена трилогія S.T.A.L.K.E.R. в патчі 1.3 отримала "швидкі" кнопки з "Поклику Прип'яті"

Улучшенная трилогия S.T.A.L.K.E.R. получила патч 1.3, над которым GSC работала последние два месяца. Обновление принесло и нововведения, и исправление багов.

Летом трилогия исправляла сейвы и локации, а пока главная фишка патча — «быстрые» слоты в Shadow of Chornobyl и Clear Sky, которые ранее были только в Call of Pripyat. Теперь игроки могут использовать F1-F4 для мгновенного применения предметов. По умолчанию там аптечки, бинты и еда, но каждый может настроить под себя. Это банальная функция, однако ее отсутствие заметно раздражало.

Еще одно «бросающееся в глаза» обновление — изменения шрифтов. GSC сделала их «более привычными для опытных сталкеров» и увеличила размер для удобства на Steam Deck. Добавили поддержку сенсора движения — теперь можно прицеливаться или двигать прицел в игре, просто наклоняя портативную консоль. Еще появилось автоматическое переключение между геймпадом и клавиатурой на консолях, а также ряд правок HUD и меню.

Изменения коснулись и мелочей: разработчики восстановили правильную анимацию болтов и ножа, убрали размытие неба, подправили иконки программ и сбалансировали появление артефактов. GSC исправила проблемы с оптическими прицелами, настроила отображение текста боеприпасов и шкал состояния оружия и брони.

Большая часть патча базируется на фанатских наработках. Именно благодаря сообществу устранили массу багов в скриптах и конфигурациях: неправильные цвета в КПК, эффекты полтергейстов, поведение NPC, работу тайников, отображение субтитров и даже появление гранат VOG-25 у врагов. Среди ключевых правок от сообщества:

  • в Shadow of Chornobyl и Clear Sky урон от голода теперь правильно сочетается с кровотечением;
  • в Clear Sky убрали баг с затемнением, из-за которого заголовки сообщений в КПК имели неправильный цвет;
  • в Call of Pripyat исправили эффекты противогазов, диалоги NPC и работу квестовых предметов;
  • для всех частей обновили солнечные координаты, чтобы небесные объекты двигались корректно.

GSC не ограничилась только правками: в Clear Sky добавили опции «Положить в слот» и «Положить в рюкзак» для детекторов артефактов. А в Call of Pripyat — медикаменты в инвентарь Мирона, а также новые диалоги и уникальную озвучку для некоторых NPC. Вместе с тем напомним, что недавно в GOG вышел мод S.T.A.L.K.E.R. Anomaly, где внутри 32 карты из всех частей серии.

Источник: GSC

