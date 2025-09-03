Новости Игры 03.09.2025 comment views icon

В GOG вышел мод S.T.A.L.K.E.R. Anomaly — внутри 32 карты из всех частей серии

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

В GOG вышел мод S.T.A.L.K.E.R. Anomaly — внутри 32 карты из всех частей серии

В GOG официально появился мод S.T.A.L.K.E.R. Anomaly — релиз можно скачать бесплатно, но есть один нюанс.

Мод будет доступен только тем, кто владеет обновленной S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat Enhanced Edition в библиотеке GOG. Установка происходит одним кликом, поэтому игра запускается как полноценный продукт без дополнительных манипуляций.

«Свободные сталкеры, ветераны и охотники — время расширить границы своих приключений в Зоне. Поздравляем команду Anomaly с релизом!» — написала команда разработчиков GSC Game World.

Anomaly работает на обновленном 64-битном движке X-Ray и включает 32 карты из предыдущих игр серии. Есть несколько режимов — сюжетная кампания, песочница или масштабная война фракций. Предусмотрены и механики выживания: голод, жажда, усталость, радиация и постепенное изнашивание снаряжения.

Игроки говорят, что мод поддерживает сотни настроек и совместим с дополнительными модификациями. Для него вам понадобится 16 ГБ свободного места. Релиз стал возможным благодаря сотрудничеству авторов проекта, GOG и GSC Game World.

Параллельно команда GSC активно разрабатывает два DLC к S.T.A.L.K.E.R. 2. Сюжет будущих дополнений остается окутан тайной, но разработчик намекал на Дугу. Фаны предположили, что там может либо начаться DLC, либо стать ключевой локацией. Еще разработчики готовят порт S.T.A.L.K.E.R. 2. на PS5, для которого уже объявлена дата релиза и продолжаются предзаказы.

Источник: GSC 

Популярные новости

arrow left
arrow right
Статистика Death Stranding 2 показывает, что игрокам нравится спасать кенгуру с помощью лестниц
Первый трейлер Battlefield 6 — таинственная Pax Armata, война на улицах и анонс мультиплеера
Готовы к марафону? Сюжетная кампания Dying Light: The Beast займет 20 часов, еще 30 — секреты и побочные задания
Epic Games бесплатно отдает квест-приключение с 95% рейтингом
Переобулись? Microsoft возвращает базовую цену игр до $70, за предзаказ The Outer Worlds 2 вернут «переплату»
В сеть «слили» карту Battlefield 6 Battle Royale со всеми ключевыми локациями
60 минут геймплея Phantom Blade Zero — смесь Devil May Cry с атмосферой Sekiro
Геймер наиграл 35 000 часов в Ark: Survival Evolved и оставил негативный отзыв в Steam: «Верните мои деньги!»
«Отец Elder Scrolls» уходит из игровой индустрии из-за рака: «Его время с нами ограничено»
Разработчик Oblivion Remastered, одного из самых больших хитов 2025 года, увольняет 300 работников
Nintendo представила актеров фильма Legend of Zelda — забудьте о фан-кастах и звезде «Эйфории»
Среднее время игры в Baldur's Gate 3 составило «шокирующие» 62+ часа, но 75% не прошли ее до конца
Стандартный S.T.A.L.K.E.R. 2 можно обновить до версий Deluxe и Ultimate на всех платформах
Cyberpunk 2077 выйдет на Mac 17 июля — вместе с патчем 2.3 и DLC Phantom Liberty
GSC уже активно разрабатывает два DLC к S.T.A.L.K.E.R. 2
Hollow Knight: Silksong будет стоить всего $20, но выйдет позже
Steam бесплатно раздает четыре стратегии общей стоимостью более $150
Ubisoft раскрыла планы на Assassin's Creed Shadows — DLC 16 сентября, New Game Plus и новые ранги
Subnautica 2 перенесли на 2026 год, руководство уволили — смотрим геймплей на фоне скандала о $250 млн
Assassin's Creed Shadows получила патч 1.0.7 — золотые катаны, New Game+ и прокачка до 80 уровня
Epic Games Store запустил бесплатную раздачу 2-х игр — с известным психоделическим платформером 2023 года
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить