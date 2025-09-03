В GOG вышел мод S.T.A.L.K.E.R. Anomaly — внутри 32 карты из всех частей серии

В GOG официально появился мод S.T.A.L.K.E.R. Anomaly — релиз можно скачать бесплатно, но есть один нюанс.

Мод будет доступен только тем, кто владеет обновленной S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat Enhanced Edition в библиотеке GOG. Установка происходит одним кликом, поэтому игра запускается как полноценный продукт без дополнительных манипуляций.

«Свободные сталкеры, ветераны и охотники — время расширить границы своих приключений в Зоне. Поздравляем команду Anomaly с релизом!» — написала команда разработчиков GSC Game World.

Anomaly работает на обновленном 64-битном движке X-Ray и включает 32 карты из предыдущих игр серии. Есть несколько режимов — сюжетная кампания, песочница или масштабная война фракций. Предусмотрены и механики выживания: голод, жажда, усталость, радиация и постепенное изнашивание снаряжения.

Игроки говорят, что мод поддерживает сотни настроек и совместим с дополнительными модификациями. Для него вам понадобится 16 ГБ свободного места. Релиз стал возможным благодаря сотрудничеству авторов проекта, GOG и GSC Game World.

Параллельно команда GSC активно разрабатывает два DLC к S.T.A.L.K.E.R. 2. Сюжет будущих дополнений остается окутан тайной, но разработчик намекал на Дугу. Фаны предположили, что там может либо начаться DLC, либо стать ключевой локацией. Еще разработчики готовят порт S.T.A.L.K.E.R. 2. на PS5, для которого уже объявлена дата релиза и продолжаются предзаказы.

Источник: GSC