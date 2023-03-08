Обновление PS5 добавило интеграцию Discord, улучшения для режима 1440p и голосовых команд

Компания Sony выпустила очередное обновление прошивки (версия 7.0) для консоли PS5, которое включает в себя долгожданную интеграцию с Discord. Новая версия ПО позволяет владельцам PS5 присоединяться к общению в Discord. Но для этого потребуется использовать приложение Discord на смартфоне или ПК для передачи вызова Discord на консоль. Получить доступ к серверам Discord на PS5 без использования посредника не получится.

После передачи вызова Discord на консоль пользователь сможет видеть своих друзей на Xbox, ПК и других платформах. Вызов отображается на панели управления PS5. Сейчас поддерживаются только голосовые вызовы. Пользователи не могут видеть сообщения чата Discord, транслировать экран консоли или просматривать стримы других пользователей Discord.

Кроме того, Sony внедрила некоторые улучшения для режима 1440p. В частности, компания добавила поддержку Variable Refresh Rate для разрешения 1440p с использованием HDMI 2.1. Для разрешения 1440p добавлена поддержка большего количества режимов и устройств HDMI.

Вместе с тем обновление 7.0 приносит улучшенную поддержку голосовых команд для PS5. Владельцы консолей в США и Великобритании теперь могут сказать: «Hey PlayStation, capture that!». Это команда позволит записать видео текущего игрового процесса. Также можно настраивать время записи, например, при помощи команды «capture the last 5 minutes».

Есть в обновлении и другие мелкие улучшения. Так, улучшены социальные аспекты функции совместного использования экрана и групповых чатов на панели управления PS5. Новая плитка Friends who play показывает, кто из друзей сейчас играет в игру. Также упрощён процесс загрузки сохранений игр с PS4 на PS5. Новая возможность позволяет переносить данные и игры между консолями PS5 с помощью локальной сети Wi-Fi или LAN.

Источник: The Verge