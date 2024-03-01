Обновление Windows 11 улучшило Copilot, виджеты и добавило Generative Erase в Photos

Microsoft начинает разворачивать очередное обновление ОС Windows 11, которое содержит целый ряд усовершенствований и новых функций. Некоторые из них ориентированы на искусственный интеллект.

В рамках этого обновления Copilot в Windows 11 получает больше возможностей для управления ПК. Теперь пользователи смогут попросить чат-бота включить режим экономии заряда аккумулятора или запустить функции специальных возможностей, таких как Экранный диктор или Экранная лупа. Copilot также сможет показать доступные сети Wi-Fi, пространство для хранения и опустошить корзину. Хотя обновление Windows 11 уже доступно, не все функции будут активированы сразу. Новые параметры Copilot начнут разворачиваться в конце марта

Больше функций на базе искусственного интеллекта появляется в программе Photos. Новая функция Generative Erase позволит удалить ненужные объекты с фотографии, просто выбрав и удалив их. Видеоредактор Microsoft Clipchamp получает возможность удалять тишину из видео.

Microsoft также улучшает виджеты и функции макетов Snap в Windows 11. Теперь наконец-то можно отключить бесполезный для многих канал Microsoft Start, а панель виджетов Windows стала совместима с требованиями европейского Закона о цифровых рынках. Итак, теперь Google может создать плагин для панели виджетов, который показывает, например, контент из Новостей Google.

Функция Snap в Windows 11, которая облегчает изменение размера окон приложений, становится умнее. Теперь она запоминает приложения, которые часто снимаются, и автоматически предлагает макеты.

На Windows-планшетах с поддержкой стилуса появилась возможность писать непосредственно в текстовые поля в ОС. Это включает поддержку Windows Ink в таких программах, как Photos, Paint, WhatsApp и др.

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Также была улучшена встроенная функция трансляции, которая позволяет отправлять контент на соседний дисплей в Windows 11. Теперь пользователь будет получать уведомления о предложениях по использованию функции трансляции во время многозадачности. Дополнительно усовершенствована трансляция, чтобы помочь найти дисплеи поблизости и решить проблемы с подключением.

Вместе с тем улучшена функция Nearby Share, которая теперь имеет более высокую скорость передачи информации на устройства в той же сети. При этом можно дать своему компьютеру понятное имя, чтобы другим было легче узнать его.

Система Phone Link в Windows 11 теперь будет включать возможность доступа к последним фотографиям или использования телефона как веб-камеры в программах для видеоконференций. С сегодняшнего дня эта функция доступна для тестирования участникам программы Windows Insider на устройствах с ОС Android 9 и выше.

Наконец Microsoft улучшает функции доступности в Windows 11. Новая функция Voice Shortcuts позволяет создавать собственные команды для автоматизации задач в функции голосового доступа Windows 11. Это как макрос для голоса, поэтому одной голосовой командой можно автоматически открывать URL-адрес и выполнять ряд действий.

Также можно использовать голосовой доступ на нескольких дисплеях, включая наложение цифр и сетки на дополнительные дисплеи. Microsoft также улучшает функцию Narrator в Windows 11, добавляя естественные голоса, которые используются для преобразования текста в речь на устройстве.

Источник: The Verge

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