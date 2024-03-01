Новости Софт 01.03.2024 в 09:36 comment views icon

Обновление Windows 11 улучшило Copilot, виджеты и добавило Generative Erase в Photos

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Microsoft начинает разворачивать очередное обновление ОС Windows 11, которое содержит целый ряд усовершенствований и новых функций. Некоторые из них ориентированы на искусственный интеллект.

В рамках этого обновления Copilot в Windows 11 получает больше возможностей для управления ПК. Теперь пользователи смогут попросить чат-бота включить режим экономии заряда аккумулятора или запустить функции специальных возможностей, таких как Экранный диктор или Экранная лупа. Copilot также сможет показать доступные сети Wi-Fi, пространство для хранения и опустошить корзину. Хотя обновление Windows 11 уже доступно, не все функции будут активированы сразу. Новые параметры Copilot начнут разворачиваться в конце марта

Больше функций на базе искусственного интеллекта появляется в программе Photos. Новая функция Generative Erase позволит удалить ненужные объекты с фотографии, просто выбрав и удалив их. Видеоредактор Microsoft Clipchamp получает возможность удалять тишину из видео.

Обновление Windows 11 улучшило Copilot, виджеты и добавило Generative Erase в Photos

Microsoft также улучшает виджеты и функции макетов Snap в Windows 11. Теперь наконец-то можно отключить бесполезный для многих канал Microsoft Start, а панель виджетов Windows стала совместима с требованиями европейского Закона о цифровых рынках. Итак, теперь Google может создать плагин для панели виджетов, который показывает, например, контент из Новостей Google.

Функция Snap в Windows 11, которая облегчает изменение размера окон приложений, становится умнее. Теперь она запоминает приложения, которые часто снимаются, и автоматически предлагает макеты.

На Windows-планшетах с поддержкой стилуса появилась возможность писать непосредственно в текстовые поля в ОС. Это включает поддержку Windows Ink в таких программах, как Photos, Paint, WhatsApp и др.

DevOps для сисадминов.
Курс допоможе закласти в собі принципи DevOps, прагнення до автоматизації, навчить писати інфраструктурний код і покаже, що помилятися можна безпечно.
Дійзнайтеся більше

Оновлення Windows 11 покращило Copilot, віджети та додало Generative Erase у Photos

Также была улучшена встроенная функция трансляции, которая позволяет отправлять контент на соседний дисплей в Windows 11. Теперь пользователь будет получать уведомления о предложениях по использованию функции трансляции во время многозадачности. Дополнительно усовершенствована трансляция, чтобы помочь найти дисплеи поблизости и решить проблемы с подключением.

Вместе с тем улучшена функция Nearby Share, которая теперь имеет более высокую скорость передачи информации на устройства в той же сети. При этом можно дать своему компьютеру понятное имя, чтобы другим было легче узнать его.

Система Phone Link в Windows 11 теперь будет включать возможность доступа к последним фотографиям или использования телефона как веб-камеры в программах для видеоконференций. С сегодняшнего дня эта функция доступна для тестирования участникам программы Windows Insider на устройствах с ОС Android 9 и выше.

Оновлення Windows 11 покращило Copilot, віджети та додало Generative Erase у Photos

Наконец Microsoft улучшает функции доступности в Windows 11. Новая функция Voice Shortcuts позволяет создавать собственные команды для автоматизации задач в функции голосового доступа Windows 11. Это как макрос для голоса, поэтому одной голосовой командой можно автоматически открывать URL-адрес и выполнять ряд действий.

Также можно использовать голосовой доступ на нескольких дисплеях, включая наложение цифр и сетки на дополнительные дисплеи. Microsoft также улучшает функцию Narrator в Windows 11, добавляя естественные голоса, которые используются для преобразования текста в речь на устройстве.

Источник: The Verge

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить