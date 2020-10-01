Обновлённый ARM-планшет Microsoft Surface Pro X получил более производительный чип Snapdragon 8cx Gen 2, платиновый цвет и цену $1500





Корпорация Microsoft обновила планшет Surface Pro X на базе платформы ARM, оснастив его более мощным чипсетом. В устройстве используется модифицированный процессор Snapdragon 8cx Gen 2 5G, над которым совместно трудились специалисты Qualcomm и Microsoft. Благодаря новому чипсету планшет должен обеспечить некоторый прирост производительности во всех задачах, но Microsoft не уточняет конкретных показателей.

В новой версии Microsoft Surface Pro X используется всё тот же 13-дюймовый дисплей PixelSense с разрешением 2880×1920 точек. Аппарат может нести на борту 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью до 512 ГБ. Несмотря на использование чипсета Snapdragon 8cx Gen 2 5G, фактически планшет не поддерживает связь 5G, а лишь гигабитную связь LTE, для чего служит слот nano SIM. Из интерфейсов доступны два порта USB-C и один порт Surface Connect. По заявлениям Microsoft, новая модель может работать без подзарядки до 15 часов. Ещё одним новшеством стало использование платинового цветового исполнения корпуса.

Новый планшет Microsoft Surface Pro X уже доступен для предварительного заказа и поступит в продажу с 13 октября по цене от $1499. Вместе с тем, в продаже будут и версии с чипом первого поколения:

Surface Pro X — SQ1, 8 ГБ ОЗУ, SSD 128 ГБ – $999

Surface Pro X — SQ1, 8 ГБ ОЗУ, SSD 256 ГБ – $1299

Surface Pro X — SQ2, 16 ГБ ОЗУ, SSD 256 ГБ – $1499

Surface Pro X — SQ2, 16 ГБ ОЗУ, SSD 512 ГБ – $1799

Источник: The Verge