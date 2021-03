Илон Маск записал техно-трек об NFT и продает его в виде NFT-токена. Только за один твит об этом уже предлагают 1,12 миллиона долларов

Когда вчера выяснилось, что Илон Маск нарек себя «Технокоролем» внутри Tesla, мы предположили, что частичка Techno может иметь еще и скрытый музыкальный подтекст, ведь известно, что бизнесмен, кроме прочего, увлекается еще и музыкой. И, похоже, оказались правы. Об этом Маск, как обычно, объявил в своем твиттере.

К твиту он прикрепил и саму композицию длительностью 2:20, желающие могут послушать ее в окне ниже.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx

— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021