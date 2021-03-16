Илон Маск записал техно-трек об NFT и продает его в виде NFT-токена. Только за один твит об этом уже предлагают 1,12 миллиона долларов





Когда вчера выяснилось, что Илон Маск нарек себя «Технокоролем» внутри Tesla, мы предположили, что частичка Techno может иметь еще и скрытый музыкальный подтекст, ведь известно, что бизнесмен, кроме прочего, увлекается еще и музыкой. И, похоже, оказались правы. Об этом Маск, как обычно, объявил в своем твиттере.

К твиту он прикрепил и саму композицию длительностью 2:20, желающие могут послушать ее в окне ниже.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021

Примечательно, что за твит Илона Маска об NFT уже предлагают 625 ETH, что соответствует 1,12 миллиона долларов по текущему курсу. И предложение сделал тот же человек, который ранее выразил готовность заплатить 2,5 миллиона долларов за первой твит главы Twitter Джека Дорси в виде NFT (аукцион продлится до 21 марта).

Технология NFT (Non-fungible token, невзаимозаменяемый токен) — это последний крик моды на рынке криптовалют и блокчейна. Это тип цифровых активов на блокчейне, который позволяет закрепить за собой право собственности на цифровой товар, а затем продать его. Сейчас с помощью NFT музыканты продают свои песни и альбомы, художники — цифровые картины, пользователи твиттера — твиты, а геймеры — виртуальных котиков (вспоминаем CryptoKitties). В последнее время почти каждый день появляются новости о рекордных NFT-сделках в разных категориях. Буквально на днях с аукциона за рекордные 69,3 миллиона долларов ушел как NFT-токен JPG-файл художника Майка Винкельманна.

Эти токены и смарт-контракты — своего рода аналог ценных бумаг и сделок с ними в цифровом мире. Сейчас большинство NFT выпускаются на основе Ethereum, которая предлагает два официальных стандарта для их создания.

Как объясняет Wired, в случае NFT не происходит отчуждения авторских прав или интеллектуальной собственности, любой NFT-объект — не более, чем простой цифровой сувенир.

В начале марта канадская певица Граймс, недавно родившая сына от Илона Маска, заработала около шести миллионов долларов менее чем за 20 минут, продав с привязкой к NFT коллекцию произведений цифрового искусства под названием «WarNymph», созданных вместе с братом, цифровым художником Маком Бушером. Похоже, теперь и сам Илон решил приобщиться к ажиотажу вокруг NFT.

Остается добавить, что это уже не первая музыкальная работа главы Tesla и SpaceX. Предыдущие его работы — рэп об умершей горилле Харамбе и EDM-трек под названием «Donʼt Doubt ur Vibe».