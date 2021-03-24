Tesla теперь принимает оплату биткоинами за свои автомобили

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Крупнейший в мире производитель электромобилей Tesla все-таки добавил криптовалюту Bitcoin в качестве дополнительного способа оплаты за свои автомобили. Об этом сообщил Технокороль и по совместительству глава Tesla Илон Маск в своем твиттере.

Ранее Tesla внесла изменения в финансовую политику, чтобы обеспечить себе возможность инвестировать денежные средства в альтернативные резервные активы, в том числе и цифровые активы. Одновременно Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в Bitcoin — это примерно 7,7% денежных средств компании. Тогда же Tesla упомянула о планах добавить Bitcoin в качестве способа оплаты за товары в своем онлайн-магазине. И вот сейчас это произошло по факту — соответствующая кнопка уже появилась в американском онлайн-магазине Tesla наряду с классическими способами оплаты.

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly. Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency. — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

Расчет производится непосредственно в биткоинах без конвертации в фиатную валюту. Пока что вариант оплаты биткоинами доступен только в США, но позже в этом году он станет доступен и в других странах присутствия бренда.

Pay by Bitcoin capability available outside US later this year — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

Никаких других криптовалют, помимо биткоина, Tesla не принимает. Расплачиваться криптовалютой за другие товары, кроме автомобилей, тоже нельзя.

После того как Маск объявил о добавлении Bitcoin в качестве способа оплаты за автомобили Tesla курс криптовалюты на бирже CoinDesk резко вырос на пару тысяч долларов и превысил 56,5 тыс. долларов за единицу.

13 марта курс биткоина впервые в истории преодолел отметку 60 тысяч долларов.