Tesla теперь принимает оплату биткоинами за свои автомобили

Крупнейший в мире производитель электромобилей Tesla все-таки добавил криптовалюту Bitcoin в качестве дополнительного способа оплаты за свои автомобили. Об этом сообщил Технокороль и по совместительству глава Tesla Илон Маск в своем твиттере.

Ранее Tesla внесла изменения в финансовую политику, чтобы обеспечить себе возможность инвестировать денежные средства в альтернативные резервные активы, в том числе и цифровые активы. Одновременно Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в Bitcoin — это примерно 7,7% денежных средств компании. Тогда же Tesla упомянула о планах добавить Bitcoin в качестве способа оплаты за товары в своем онлайн-магазине. И вот сейчас это произошло по факту — соответствующая кнопка уже появилась в американском онлайн-магазине Tesla наряду с классическими способами оплаты.

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly.

Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency.

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021