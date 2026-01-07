"Очень странные дела" для пенсионеров: Netflix анонсировал новый Sci-Fi сериал братьев Дафферов

Новости Кино 07.01.2026 comment views icon

"Дивні дива" для пенсіонерів: Netflix анонсував новий серіал братів Дафферів

Netflix официально анонсировал следующий проект братьев Дафферов — сериал The Boroughs, который сами авторы называют «Очень странными делами» для пенсионеров.

И это не преувеличение: действие драмы из 8 эпизодов разворачивается в, казалось бы, живописном доме для пенсионеров в пустыне Нью-Мексико, где группа главных героев сталкивается с потусторонней угрозой, которая хочет украсть единственное, чего у них нет: время. Ожидается, что сериал стартует на Netflix уже в 2026 году.

Дафферы выступают исполнительными продюсерами The Boroughs, тогда как официальными шоураннерами назначены Джеффри Аддисс и Уилл Мэттьюз («Темный кристалл: Эпоха сопротивления»).

«Несмотря на то, что персонажи The Boroughs «немного» старше детей из «Очень странных дел», они такая же милая компания неудачников, и мы с нетерпением ждем, когда вы присоединитесь к ним в приключении, которое будет одновременно страшным, смешным и глубоко трогательным», — из заявления Дафферов.

Главные роли в сериале взяли на себя:

  • Альфред Молина (Сэм)
  • Джина Дэвис (Рене)
  • Элфри Вудард (Джуди)
  • Денис О’Хара (Уолли)
  • Кларк Питерс (Арт)
  • Билл Пулман (Джек)
  • Джена Мелоун (Клэр) и др.

Среди других проектов Netflix, над которыми работают Дафферы: анимационный приквел «Очень странных дел» с уже знакомыми персонажами и событиями, разворачивающимися между 2 и 3 сезонами основного шоу, а также сериал ужасов Something Very Bad Is Going to Happen о несчастливой свадьбе.

Netflix анонсировал фильм «Очень странные дела: Последнее приключение» о закулисье финального сезона — смотрим трейлер

