"Очень странные дела" для пенсионеров: Netflix анонсировал новый Sci-Fi сериал братьев Дафферов

Netflix официально анонсировал следующий проект братьев Дафферов — сериал The Boroughs, который сами авторы называют «Очень странными делами» для пенсионеров.
И это не преувеличение: действие драмы из 8 эпизодов разворачивается в, казалось бы, живописном доме для пенсионеров в пустыне Нью-Мексико, где группа главных героев сталкивается с потусторонней угрозой, которая хочет украсть единственное, чего у них нет: время. Ожидается, что сериал стартует на Netflix уже в 2026 году.
‘THE BOROUGHS’, a new series exec produced by The Duffer Brothers, will release on Netflix in 2026
• Follows a group who band together at a retirement home to stop a monster who threatens to steal their time
• Starring Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard & Bill Pullman pic.twitter.com/b8wgS2L65U
Дафферы выступают исполнительными продюсерами The Boroughs, тогда как официальными шоураннерами назначены Джеффри Аддисс и Уилл Мэттьюз («Темный кристалл: Эпоха сопротивления»).
«Несмотря на то, что персонажи The Boroughs «немного» старше детей из «Очень странных дел», они такая же милая компания неудачников, и мы с нетерпением ждем, когда вы присоединитесь к ним в приключении, которое будет одновременно страшным, смешным и глубоко трогательным», — из заявления Дафферов.
Главные роли в сериале взяли на себя:
- Альфред Молина (Сэм)
- Джина Дэвис (Рене)
- Элфри Вудард (Джуди)
- Денис О’Хара (Уолли)
- Кларк Питерс (Арт)
- Билл Пулман (Джек)
- Джена Мелоун (Клэр) и др.
Среди других проектов Netflix, над которыми работают Дафферы: анимационный приквел «Очень странных дел» с уже знакомыми персонажами и событиями, разворачивающимися между 2 и 3 сезонами основного шоу, а также сериал ужасов Something Very Bad Is Going to Happen о несчастливой свадьбе.
