Netflix анонсировал фильм "Очень странные дела: Последнее приключение" о закулисье финального сезона — смотрим трейлер

Мир сериала «Очень странные дела» не завершился окончательно — по крайней мере на этой неделе, поскольку уже 12 января Netflix выпустит документальный фильм «Последнее приключение» (One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5), который покажет как создавался пятый и финальный сезон.

Фильм охватит год работы на съемочной площадке и покажет актеров и производственную команду в процессе создания шоу.

«Бесконечно благодарна братьям Дафферам за то, что они доверили мне место в первом ряду этого невероятного путешествия», — говорит режиссер документального фильма Мартина Радван. «Провести с ними целый год на съемочной площадке было настоящей честью — и абсолютным восторгом. Возможность подойти ближе и наблюдать, как они воплощают это шоу в жизнь в реальном времени, была чистой радостью».

Netflix выпустил трейлер продолжительностью чуть менее 2 минут, который среди прочего касается внутренней дискуссии братьев Дафферов о судьбе персонажа Од, которую играет Милли Бобби Браун, а также показывает их прощание с актерским составом в финале.

Дафферы говорят, что на документалку их вдохновили закулисные кадры «Властелина колец», которые раскрывали реальные масштабы производства.

«Мы увидели, насколько стрессовал Питер Джексон, и подумали: да, это мечта. С упадком физических медиа такой вид закулисного повествования в значительной степени исчез. Мы хотели вернуть его. «Последнее приключение» — наша попытка сделать именно это. Если вы любите «Очень странные дела» или вам просто интересно, как оживает большая голливудская постановка, то этот фильм для вас».

«Очень странные дела» — один из самых популярных сериалов Netflix в жанре научной фантастики, который стартовал с рассказа о таинственном исчезновении мальчика в вымышленном городке Хокинс. Его ищут мать и друзья, заручившись помощью местного шерифа и девочки со сверхспособностями Од, раскрывая тайные эксперименты правительства и существование параллельного мира.

В пятом и финальном сезоне команда подходит к последней битве с Векной и настроена уничтожить Изнанку раз и навсегда. На данный момент все три тома финала доступны для просмотра на Netflix. Несмотря на обещания шоураннеров, что он удовлетворит всех, чуда не произошло — рейтинг пятого сезона «Очень странных дел» получил самые низкие оценки в истории шоу.