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Очередной клон Xiaomi. Бюджетный смартфон Poco C3 действительно является копией Redmi 9C

Очередной клон Xiaomi. Бюджетный смартфон Poco C3 действительно является копией Redmi 9C

Очередной клон Xiaomi. Бюджетный смартфон Poco C3 действительно является копией Redmi 9C


Суббренд Poco компании Xiaomi сегодня представил в Индии очередную «новинку» — бюджетный смартфон Poco C3. На данный момент это самый доступный аппарат бренда. в зависимости от конфигурации он стоит $102 либо $122.

Как и предполагалось, новенький Poco C3 — это просто копия модели Redmi 9C (Poco, как известно, особенно преуспел в выпуске переименованных моделей Xiaomi и Redmi). Все отличия сводятся к слегка видоизмененному оформлению тыльной панели с двухцветной схемой и иной цветовой палитре (на выбор есть три цвета — черный, синий и зеленый), другому «набору» памяти (3/32 и 4/64 ГБ), отсутствию сканера отпечатков пальцев и 2-мегапиксельному дополнительному макро-модулю вместо 5-мегапиксельного.

Очередной клон Xiaomi. Бюджетный смартфон Poco C3 действительно является копией Redmi 9C

Теперь подытожим, чтобы было понятнее. Poco C3 получил экран HD+ диагональю 6,53 дюйма, SoC MediaTek Helio G35, 3 или 4 ГБ ОЗУ, 32 или 64 ГБ флэш-памяти, тройную основную камеру с модулями 13, 2 и 2 Мп, фронтальную в вырезе на 5 Мп, а также аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной зарядки. Из остального можно выделить тройной лоток для карт памяти MicroSD и SIM, а также водоотталкивающее покрытие P2i.

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Продажи Poco C3 в Индии стартуют 16 октября, базовая версия 3/32 ГБ стоит $102, вариант 4/64 ГБ — $122.

Источник: GSM Arena

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