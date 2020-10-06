Очередной клон Xiaomi. Бюджетный смартфон Poco C3 действительно является копией Redmi 9C





Суббренд Poco компании Xiaomi сегодня представил в Индии очередную «новинку» — бюджетный смартфон Poco C3. На данный момент это самый доступный аппарат бренда. в зависимости от конфигурации он стоит $102 либо $122.

Как и предполагалось, новенький Poco C3 — это просто копия модели Redmi 9C (Poco, как известно, особенно преуспел в выпуске переименованных моделей Xiaomi и Redmi). Все отличия сводятся к слегка видоизмененному оформлению тыльной панели с двухцветной схемой и иной цветовой палитре (на выбор есть три цвета — черный, синий и зеленый), другому «набору» памяти (3/32 и 4/64 ГБ), отсутствию сканера отпечатков пальцев и 2-мегапиксельному дополнительному макро-модулю вместо 5-мегапиксельного.

Теперь подытожим, чтобы было понятнее. Poco C3 получил экран HD+ диагональю 6,53 дюйма, SoC MediaTek Helio G35, 3 или 4 ГБ ОЗУ, 32 или 64 ГБ флэш-памяти, тройную основную камеру с модулями 13, 2 и 2 Мп, фронтальную в вырезе на 5 Мп, а также аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной зарядки. Из остального можно выделить тройной лоток для карт памяти MicroSD и SIM, а также водоотталкивающее покрытие P2i.

Продажи Poco C3 в Индии стартуют 16 октября, базовая версия 3/32 ГБ стоит $102, вариант 4/64 ГБ — $122.

Источник: GSM Arena