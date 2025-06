Одна из самых редких игр 90-х появилась в сети — игра от японской SoftEdge в единственном экземпляре

В интернете нашли копию почти легендарного сиквела приключенческой игры Cosmology of Kyoto — TRIPITAKA 玄奘三蔵求法の旅. Раньше вообще не знали, действительно ли продолжение существует.

Исследователь игр Бруно де Фигейредо изложил ISO-образ единственной известной копии TRIPITAKA, которую теперь можно скачать из сети. На протяжении лет пользователи точно не знали, существует ли игра — геймеры не могли найти ответа даже в архивах.

Оригинальная Cosmology of Kyoto — это CD-ROM-квест 1993 года, который создала японская студия SoftEdge. Игра погружает в мистическое средневековое Киото, сочетая историю, буддизм и сюрреалистические путешествия между жизнями. На Западе она вышла в 1994 году, но коммерческим хитом не стала. Впоследствии она получила культовый статус благодаря нестандартной атмосфере и уникальному подходу к геймдизайну.

TRIPITAKA — это продолжение игры, о котором долгое время было известно лишь из резюме продюсеров. Никаких подтвержденных релизов, скриншотов или видео в открытом доступе не существовало. Поэтому даже факт ее выхода оставался под вопросом. Долгое время фанаты считали TRIPITAKA отмененным или внутренним проектом, но оказалось игра таки существует.

В 2023 году Фигейредо наткнулся на лот на Yahoo Japan: кто-то продал диск с TRIPITAKA всего лишь за $300. Это было первое физическое упоминание об игре за десятилетия. В течение года исследователь пытался убедить владельца поделиться ISO-образом, и в конце концов получил согласие.

TRIPITAKA, вероятно, вышла в 1999 году, хотя продюсеры указывали 1995. Пользователи предполагают, что игру создали специально для образовательной выставки о Шелковом пути, которая проходила в японских музеях. Из-за этого она, похоже, никогда не продавалась в магазинах, а ее тираж был очень ограниченным.

After a long search, uncertain that it even existed, I finally located the CD-ROM TRIPITAKA 玄奘三蔵求法の旅, the elusive sequel to the legendary Cosmology of Kyoto. Here is the ISO for your emulational pleasure.https://t.co/vPtRjuo0BO

— Bruno de Figueiredo (@dieubussy) May 22, 2025