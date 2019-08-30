«Одними только инновациями». Apple пригласила на презентацию новых iPhone 10 сентября

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Это дата уже неоднократно называлась, но сейчас она впервые подтверждена официально. Как видно на пригласительном рекламном изображении, разосланном вчера представителям СМИ, новое мероприятие Apple, на котором ожидается анонс смартфонов iPhone нового поколения, пройдет 10 сентября. Оно, как и несколько последних, пройдет в аудитории Steve Jobs Theater штаб-квартиры Apple в Купертино, Калифорния. Старт мероприятия намечен на 20:00 по Киеву.

Судя по слогану, которым в этом году стала фраза «By innovation only» («Одними только инновациями»), на мероприятии будут говорить только об инновациях.

В новой линейке iPhone 2019 ожидается три модели, которые сохранят размеры линейки 2018 года. При этом две старшие модели, iPhone XI и iPhone XI Pro, обзаведутся тройной основной камерой, а младшая — двойной. Все три получат однокристальную систему Apple A13, а камера будет выполнена в хорошо узнаваемом «квадратном» блоке.

Если верить недавним сообщениям, в этом году сентябрьская презентация новых устройств Apple будет особенно насыщенной. Помимо iPhone 2019 на мероприятии ожидается анонс обновленного iPad Pro, iPad начального уровня с увеличенным экраном, новые версии Apple Watch, HomePod и AirPods, а также полностью новый 16-дюймовый Apple MacBook Pro с очень тонкими рамками.

Одновременно с американской презентацией Apple проведет китайскую, но из-за разницы часовых поясов в Поднебесной мероприятие пройдет уже 11 сентября.

Мероприятие начнется в 20:00 по Киеву и, как обычно, будет транслироваться в прямом эфире.

Да, что касается разноцветного логотипа в приглашении, по одной из версий он намекает на цветовую палитру новых iPhone.

Источник: The Verge