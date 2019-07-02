Официально: смартфоны серии Samsung Galaxy Note10 представят 7 августа





Компания Samsung назвала точную дату анонса ее нового флагманского смартфона Galaxy Note10 (название подтвердили накануне). Южнокорейский гигант приглашает представителей СМИ на очередное мероприятие Samsung Galaxy Unpacked, которое состоится 7 августа в Барклайс-центре в Нью-Йорке, как и сообщали многочисленные источники.

Time to level up. Galaxy Unpacked on August 7, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/2CtFPjFCAr — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 2, 2019

На единственном официальном анимированном изображении, которое опубликовала Samsung, демонстрируется стилус, рисующий объектив камеры. Электронное перо S Pen является одной из главных отличительных особенностей флагманской серии смартфонов Samsung Galaxy Note с самого ее появления. Ранее мы слышали, что стилус улучшат и с наконечником диаметром всего 0,7 мм он будет распознавать 4096 степеней нажатия.

Глядя на этот тизер, невольно вспоминается один из недавних патентов южнокорейского гиганта, описывающий стилус со встроенной в корпус камерой с оптическим зумом. И хотя ранние слухи допускали вероятность такого обновления, в последние месяцы ничего такого мы не слышали. Но вдруг 9 августа Samsung сможет всех удивить? Увы, тизер, одновременно являющийся приглашением, больше никаких явных намеков на особенности будущего флагмана Galaxy Note не дает, не считая улучшенного стилуса и врезанной камеры.

Если же ориентироваться на предыдущие слухи и утечки, смартфон Samsung Galaxy Note10 выйдет в двух вариантах размера — стандартный Galaxy Note10 получит экран диагональю 6,3 дюйма, а более крупный Galaxy Note10 Pro — 6,75 дюйма. Кроме того, у Galaxy Note10 Pro будет две вариации с поддержкой LTE и 5G.

Что касается дизайна, если судить по ранее просочившихся в сеть неофициальным рендерам, кардинальных отличий от предшественника и Galaxy S10 в новинке не будет. То есть, по аналогии с Galaxy Note9 в прошлом году нас ждет скорее эволюция, чем революция. Главные отличия по дизайну от Galaxy S10 — отверстие под фронтальную камеру в центре экрана и компоновка модулей основной камеры с вертикальной ориентацией на манер смартфонов Huawei. Слухи указывают, что тройная основная камера Samsung Galaxy Note10 будет иметь три переменных значения диафрагмы, меняющихся механическим путем. Кроме F/1,5 и F/2,4, поддерживаемых последними моделями, будет добавлено промежуточное значение F/1,8.

Последние слухи указывают на то, что Galaxy Note10 лишится аудиоразъема 3,5 мм и выделенной кнопки Bixby. Кроме того, слот microSD якобы будет только у старшей версии Galaxy Note10 Pro. Такой себе «даунгрейд» по сравнению с Galaxy Note9. Конечно, если информация эта подтвердится.

Аппаратным базисом Galaxy Note10 выступят SoC Snapdragon 855 и Exynos 9825 в зависимости от региона. Также можно вспомнить слухи о поддержке быстрой 45-ваттной зарядки. На недавнем мероприятии Mobile World Congress 2019 в Шанхае Samsung как раз демонстрировала 45-ваттное зарядное устройство для смартфонов.

Как всегда, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Samsung.

Источник: Samsung и Android Police