Официально: смартфоны серии Samsung Galaxy Note10 представят 7 августа

Компания Samsung назвала точную дату анонса ее нового флагманского смартфона Galaxy Note10 (название подтвердили накануне). Южнокорейский гигант приглашает представителей СМИ на очередное мероприятие Samsung Galaxy Unpacked, которое состоится 7 августа в Барклайс-центре в Нью-Йорке, как и сообщали многочисленные источники.

Time to level up. Galaxy Unpacked on August 7, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/2CtFPjFCAr

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 2, 2019