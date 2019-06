Названа дата анонса смартфона Samsung Galaxy Note10

Компания Google сама публикует изображения будущего смартфона Pixel 4 за пять месяцев до премьеры, но это вовсе не означает, что другие будут следовать ее примеру. С не менее ожидаемым флагманским смартфоном Galaxy Note10 события развиваются по привычному сценарию с обилием слухов и утечек. Очередная порция касается даты анонса нового флагмана линейки Galaxy Note. Источник со ссылкой на знающих людей пишет, что презентация Samsung Galaxy Note10 запланирована на 7 августа. Мероприятие снова пройдет в «Барклайс-центр», который является домашней ареной баскетбольной команды «Бруклин Нетс» и хоккейной «Нью-Йорк Айлендерс», и, как сообщается, будет «эффектным».

До этого сетевые утечки указывали на то, что анонс Samsung Galaxy Note10 состоится 10 августа. Отметим, что в прошлом году Galaxy Note9 был анонсирован 9 августа, а его продажи начались 24 августа. Логично думать, что новый Samsung Galaxy Note10 также поступит в продажу в конце месяца.

По предварительным данным, в рамках линейки Samsung Galaxy Note10 нас ждет как минимум три смартфона — базовый 6,3-дюймовый Galaxy Note10 с тройной камерой и поддержкой 4G, более крупный 6,75-дюймовый Galaxy Note10 Pro с четверной камерой и Galaxy Note10 Pro 5G. При этом блок основной камеры Galaxy Note10 будет ориентирован вертикально и расположен в верхнем левом углу, а не горизонтально по центру, как у Galaxy S10 и Galaxy Note9.

Не так давно известный инсайдер Onleaks публиковал качественные рендеры и видео трехмерной модели Galaxy Note10, демонстрирующие экран Infinity O с отверстием под одинарную фронтальную камеру по центру, а не справа, как у Galaxy S10, а также тройную основную камеру в правом углу, которая по дизайну напоминает камеру Huawei P30 Pro. Приводим видео ниже:

Сейчас все указывает на то, что Galaxy Note10 лишится аудиоразъема 3,5 мм и выделенной кнопки Bixby. Также сообщается, что стилус Samsung Galaxy Note10 будет существенно усовершенствован по сравнению с прошлогодним S Pen. С наконечником диаметром всего 0,7 мм он будет распознавать 4096 степеней нажатия.

Сегодня известный инсайдер Ice Universe опубликовал фотографию защитного стекла для Samsung Galaxy Note10 Pro, которая демонстрирует вырез под фронтальную камеру меньшего диаметра, чем на предыдущих фотографиях. Также нижняя рамка, которую в народе называют «подбородком», на этом снимке заметно шире верхней.

Galaxy Note10 Pro's screen cover, which is more realistic than all previous protective films, please prevail. pic.twitter.com/NZsi807Eas

— Ice universe (@UniverseIce) June 18, 2019