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Официальные рендеры Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra — теперь мы знаем все

Официальные рендеры Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra — теперь мы знаем все

Официальные рендеры Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra — теперь мы знаем все


Хорошо себя зарекомендовавший сетевой информатор Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) опубликовал много качественных рендеров флагманских смартфонов Samsung Galaxy S20, чья официальная премьера состоится 11 февраля на мероприятии Galaxy Unpacked 2020 в Сан-Франциско. На этих картинках, явно позаимствованных из официальных промо-материалов, со всех углов и в разных ракурсах показаны все модели линейки Samsung Galaxy S20 — базовая Galaxy S20, средняя Galaxy S20+ и топовая Galaxy S20 Ultra.

Эти изображения хорошо согласуются с опубликованными ранее. И если у кого-то еще оставались сомнения касательно дизайна грядущих новинок, учитывая, что Galaxy S20+ мы ранее видели живьем и на фото, и на видео, то теперь их быть точно не должно.

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Galaxy S20 Ultra

Наибольший интерес вызывает Galaxy S20 Ultra, которая будет выделяться самым крупным в линейке экраном Infinity-O Dynamic AMOLED диагональю 6,9 дюйма разрешением 2К с кадровой частотой 120 Гц, лучшей в линейке 108-мегапиксельной камерой, обеспечивающей 10-кратный оптический и 100-кратный гибридный зум (функция получит маркетинговое название Space Zoom) и возможности записи видео 8K, и аккумулятор наибольшей емкости 4900 мА·ч.

Всего же многомодульная камера Samsung Galaxy S20 Ultra будет включать четыре модуля. Кроме основного модуля на 108 Мп в системе найдут применение телеобъектив перископического типа, который как раз и будет отвечать за космический зум, сверхширокоугольный и времяпролетный модуль ToF (Time of Flight), замеряющий расстояние до объектов. Все они хорошо видны на этих рендерах, причем оформление прямоугольного блока заметно отличается. Именно модуль с перископической оптикой стоит особняком. Он выделяется не только формой, но и отделен от остальных — вынесен в нижнюю область, которая имеет более светлый оттенок.

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Galaxy S20

Иными словами, как раз камерой и ее оформлением Galaxy S20 Ultra будет заметно отличаться от собратьев Galaxy S20 и Galaxy S20+, которые внешне будут практически неотличимы. Оба оснащены экранами Infinity-O, хотя и разного размера, а оформление блока основной камеры почти одинаковое. Блок Galaxy S20+ немного шире, поскольку в нем размещено не три, а четыре объектива (четвертый — модуль ToF).

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Galaxy S20+

Собственно говоря, различия по характеристикам между Galaxy S20 и Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra можно узнать из таблицы ниже.

На сегодняшний день есть и предварительные данные по ценам:

  • Samsung Galaxy S20 5G — от 900 до 1000 евро;
  • Samsung Galaxy S20+ 5G — от 1050 до 1100 евро;
  • Samsung Galaxy S20 Ultra 5G — 1300 евро.

Вариант с поддержкой сетей 4G должен быть на 100 евро дешевле.

Теперь можно сказать, что мы о смартфонах знаем все (или почти все).

Источник: 91mobiles

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