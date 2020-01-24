Официальные рендеры Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra — теперь мы знаем все

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Хорошо себя зарекомендовавший сетевой информатор Ишан Агарвал ( Ishan Agarwal) опубликовал много качественных рендеров флагманских смартфонов Samsung Galaxy S20, чья официальная премьера состоится 11 февраля на мероприятии Galaxy Unpacked 2020 в Сан-Франциско. На этих картинках, явно позаимствованных из официальных промо-материалов, со всех углов и в разных ракурсах показаны все модели линейки Samsung Galaxy S20 — базовая Galaxy S20, средняя Galaxy S20+ и топовая Galaxy S20 Ultra.

Эти изображения хорошо согласуются с опубликованными ранее. И если у кого-то еще оставались сомнения касательно дизайна грядущих новинок, учитывая, что Galaxy S20+ мы ранее видели живьем и на фото, и на видео, то теперь их быть точно не должно.

Galaxy S20 Ultra

Наибольший интерес вызывает Galaxy S20 Ultra, которая будет выделяться самым крупным в линейке экраном Infinity-O Dynamic AMOLED диагональю 6,9 дюйма разрешением 2К с кадровой частотой 120 Гц, лучшей в линейке 108-мегапиксельной камерой, обеспечивающей 10-кратный оптический и 100-кратный гибридный зум (функция получит маркетинговое название Space Zoom) и возможности записи видео 8K, и аккумулятор наибольшей емкости 4900 мА·ч.

Всего же многомодульная камера Samsung Galaxy S20 Ultra будет включать четыре модуля. Кроме основного модуля на 108 Мп в системе найдут применение телеобъектив перископического типа, который как раз и будет отвечать за космический зум, сверхширокоугольный и времяпролетный модуль ToF (Time of Flight), замеряющий расстояние до объектов. Все они хорошо видны на этих рендерах, причем оформление прямоугольного блока заметно отличается. Именно модуль с перископической оптикой стоит особняком. Он выделяется не только формой, но и отделен от остальных — вынесен в нижнюю область, которая имеет более светлый оттенок.

Galaxy S20

Иными словами, как раз камерой и ее оформлением Galaxy S20 Ultra будет заметно отличаться от собратьев Galaxy S20 и Galaxy S20+, которые внешне будут практически неотличимы. Оба оснащены экранами Infinity-O, хотя и разного размера, а оформление блока основной камеры почти одинаковое. Блок Galaxy S20+ немного шире, поскольку в нем размещено не три, а четыре объектива (четвертый — модуль ToF).

Galaxy S20+

Собственно говоря, различия по характеристикам между Galaxy S20 и Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra можно узнать из таблицы ниже.

На сегодняшний день есть и предварительные данные по ценам:

Samsung Galaxy S20 5G — от 900 до 1000 евро;

Samsung Galaxy S20+ 5G — от 1050 до 1100 евро;

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G — 1300 евро.

Вариант с поддержкой сетей 4G должен быть на 100 евро дешевле.

Теперь можно сказать, что мы о смартфонах знаем все (или почти все).

Источник: 91mobiles