Официально представлены 6-дюймовые смартфоны начального класса Samsung Galaxy J4+ и J6+

Компания Samsung представила пару смартфонов начального класса Galaxy J4+ и J6+, которые обладают практически идентичными характеристиками.

Посудите сами, обе модели выполнены в одинаковом 6-дюймовом формате, оснащаются матрицами с разрешением 1480×720 точек и соотношением сторон 18:9 (2:1). Габариты и вес также одинаковые, с точностью до долей миллиметров и грамм — 161,4×76,9×7,9 мм, 178 грамм. Одинаковый у пары новинок даже четырехъядерный процессор Samsung Exynos 7570 (1,4 ГГц), аккумулятор на 3300 мАч и операционная система Android 8.1 Oreo, не говоря о наборе модулей (LTE Cat. 4, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS и опциональный NFC).

Samsung Galaxy J4+

Разница между Samsung Galaxy J4+ и Samsung Galaxy J6+ заключается только в разном объеме памяти и характеристиках камер. Так, для Galaxy J4+ предлагается выбор между вариантами 2/3 ГБ ОЗУ и 16/32 ГБ хранилища данных, тогда как покупатели Galaxy J6+ смогут получить версию с 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ хранилища данных (как видно, даже здесь можно подобрать универсальный вариант 3/32 ГБ).

Более дорогая модель получила двойную основную камеру в формате 13 Мп AF (F1.9) + 5 Мп (F2.2), а также фронтальную камеру на 8 Мп (F1.9). Бюджетный вариант оснастили одинарным фотомодулем на 13 Мп AF (F1.9) сзади и на 5 Мп (F2.2) спереди. На отдельные рынки модель подешевле также может поставляться без сканера отпечатков на боковине, тогда как Samsung Galaxy J6+ оснащают этим модулем в любом случае.

Samsung Galaxy J6+

Напомним, что смартфоны той же линейки Samsung Galaxy J4, J6 и J8 были представлены в мае текущего года.

Источник: Samsung (1, 2)