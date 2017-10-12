Официальные продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus в Украине стартуют 27 октября по цене 25 500 грн и 30 000 грн соответственно (базовые версии)

Ресурс AIN.UA со ссылкой на неназванный источник в украинской рознице сообщает, что продажи новых смартфонов Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus начнутся в Украине 27 октября. Сразу оговорим, что в данном случае речь именно об официальных поставках новеньких смартфонов Apple в нашу страну, «серые» iPhone 8/8 Plus появились еще 27 сентября, когда устройства поступили в продажу в ряде стран.

Традиционно поставками iPhone 8 и iPhone 8 Plus в нашу страну будет заниматься компания «ASBIS-Украина», эксклюзивный импортер iPhone в Украине.

Что касается цен, они следующие:

iPhone 8 на 64 ГБ — 25 500 грн;

iPhone 8 на 256 ГБ — 32 000 грн;

iPhone 8 Plus на 64 ГБ — 30 000 грн;

iPhone 8 Plus на 256 ГБ — 36 000 грн.

То есть, как видим, предыдущая информация о ценах подтвердилась, за исключением младшей модели iPhone 8. Изначально сообщалось, что она будет стоить 26 000 грн.

Обзоры обеих новинок уже можно прочесть на нашем сайте по следующим ссылкам: 1 и 2

Источник: ain