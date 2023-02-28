Официальный трейлер 3-го сезона «Тед Лассо»: Нейт становится полноценным соперником главного тренера АФК «Ричмонд»

Apple выпустила официальный трейлер третьего и, вероятно, последнего сезона «Тед Лассо» – спортивного комедийного сериала, рассказывающего историю провинциального тренера, которого пригласили работать в команду АФК «Ричмонд».

Трейлер длится 90 секунд, содержит не слишком много диалогов, которые вместе с тем сопровождаются большим количеством эмоциональных сцен. В новом сезоне покажут историю команд АФК «Ричмонд» и «Вест Хэм Юнайтед» – одну возглавляет Тед (Джейсон Судейкис), а в другой должность помощника тренера занял его бывший коллега Нейт (Ник Моххамед).

«Ричмонд», похоже, чувствует себя недостаточно хорошо после недавнего выхода в Премьер-лигу — как и главный тренер, который снова сталкивается с предвзятым отношением и насмешками СМИ. После ухода Нейта, Рой Кент (Бретт Голдштейн), становится более заметным помощником тренера, и, к удивлению Теда и Берда (Брендан Хант), даже хвалит игрока на поле.

Тем временем Нейт, который значительно поседел за это время, работает помощником главного тренера «Вест Хэм Юнайтед» Руперта (Энтони Хед). Однако новая жизнь не становится слишком радостной для «вундеркинда» — он с грустью в глазах выпивает в одиночестве в любимом греческом ресторане своих родителей. Несмотря на то, что Нейт работает на соперника, Тед с трибун активно поддерживает своего бывшего коллегу.

В актерский состав сериала также вошли Ханна Уэддингем, Джуно Темпл, Джереми Свифт, Фил Данстер, Тохиб Джимо, Кристо Фернандес, Кола Бокинни, Билли Харрис и Джеймс Лэнс.

Официальный трейлер третьего сезона сериала «Тед Лассо»

Джейсон Судейкис, который, помимо главной роли, взял на себя обязательства исполнительного продюсера, разработал сериал вместе с Биллом Лоуренсом, Джо Келли и Бренданом Хантом. «Тед Лассо» создан на основе одноименного персонажа, изображенного Судейкисом в промо для английской Премьер-лиги от NBC Sport. Первый сезон шоу вышел в августе 2020 года на сервисе Apple TV+, а благодаря успеху у зрителей уже через пять дней после премьеры сериал продлили на второй сезон (вышел в июле 2021-го).

Третий сезон спортивной комедии «Тед Лассо» дебютирует на стриминге Apple уже весной: первая серия появится 15 марта, другие эпизоды будут выходить еженедельно. Всего отснято 12 эпизодов.