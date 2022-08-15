Оказывается, Apple блокировала обновление Telegram из-за новых анимированных эмодзи

В конце прошлой недели вышло «революционное» обновление Telegram с рядом нововведений. А несколькими днями ранее генеральный директор Telegram Павел Дуров жаловался, что из-за слишком продолжительного обзора Apple блокирует выход этого обновления на протяжении двух недель.

По словам Дурова, в обновлении есть ряд новых функций, связанных с эмодзи, но одна из них отсутствует, потому что Apple специально просила её удалить.

«После широкого освещения в СМИ моего предыдущего поста Apple ответила нам с требованием упростить ожидающее проверки обновление Telegram, удалив Телемодзи — более качественные векторные анимированные версии стандартных эмодзи», — написал Дуров в своем Telegram-канале. «Это загадочный шаг со стороны Apple, потому что Телемодзи привнесли бы совершенно новое измерение в статические эмодзи с низким разрешением и значительно обогатили бы их экосистему».

Дуров дополнил своё сообщение коротким видео, демонстрирующим Телемодзи.

Редакция ресурса The Verge предполагает, что Apple возражала из-за того, что другая компания изменила её дизайн таким образом, и, возможно, поэтому она попросила Telegram удалить Телемодзи из обновления. Также можно предположить, что Apple сама планирует сделать нечто подобное и не хочет, чтобы другая компания первой представила такое решение.

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Источник: The Verge