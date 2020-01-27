Около 200 клиентов, оплатив заказ в интернет-магазине ITIS, остались без денег и без товаров





В Украине разгорается новый скандал, связанный с работой интернет-магазина. Клиенты магазина ITIS утверждают, что они внесли предоплату за покупку мебели, но так и не смогли получить свои товары. Сначала сроки поставки несколько раз переносились, а затем магазин и вовсе перестал выходить на связь. Как оказались, от недобросовестных действий магазина пострадало более 200 человек, и большинство из них уже обратилось в Киберполицию с жалобой о мошенничестве. Ресурс AIN опубликовал несколько историй о сотрудничестве клиентов с этим магазином.

Так, Екатерина Соколова в конце декабря искала в интернет-магазинах кровать. Она остановила свой выбор на магазине ITIS, так как здесь обещали изготовить кровать и доставить заказ быстрее, чем в других магазинах. 27 декабря Екатерина Соколова оформила заказ, ей перезвонила оператор и попросила предоплату.

30 декабря Екатерина перечислила магазину 1100 грн предоплаты. Но покупку она так и не дождалась, а когда 15 января попробовала в очередной раз связаться с магазином, ни один из телефонов на сайте не работал. Магазин не отвечал и в мессенджерах. Екатерина даже съездила по адресу в БЦ «Парус», указанному на сайте магазина, и оказалось, что их офиса там нет. Она обратилась в банк, чтобы вернуть деньги, но ей посоветовали идти в полицию.

Похожая история случилась и с Анастасией Ругаль. Она заказала в ITIS диван, который стоил около 17 тыс. грн, у нее попросили предоплату в размере 6700 грн. Анастасия уточнила, будет ли квитанция или форма на оплату, но ей в Viber просто отправили номер карты физического лица. Она оплатила заказ 2 декабря 2019 года. Сначала Анастасии обещали доставку на протяжении 3-4 недель, но под Новый год перенесли доставку «на первые числа» из-за праздничной загрузки. Затем доставку снова перенесли на 10-е числа, а 13 января магазин перестал отвечать.

На момент выхода материала по телефонам, указанным на сайте, дозвониться было уже нельзя. Магазин тем временем переименовал свой номер в Viber (он же указан на сайте) в «Киберполицию».

Отметим, это лишь несколько примеров из десятков или даже сотен случаев. В Facebook-группе магазина под поздравлением с Новым годом от имени страницы собраны десятки подобных историй. Обманутые покупатели собрались в группу в Viber, создали таблицу, куда все пострадавшие вносят данные о сумме и карте, куда нужно было зачислять деньги. В группе сейчас насчитывается 244 человека. Из них внесли данные о покупках 175 человек. Магазин получил от этих 175 покупателей предоплату на сумму 756743 грн.

Отмечается, что пострадавшие заказчики обращались в банки, чтобы вернуть деньги, но там им сообщили, что на счетах денег уже нет. Покупатели проверили владельцев карт, куда зачислялись деньги, и нашли их в реестрах должников, а об одном даже выяснили, что его лишили родительских прав. Действительно, один из владельцев карточек (или его однофамилец) Виталий Кандела, числится в реестре должников алиментов, второй — Юрий Полянский — тоже оказался среди должников.

Большинство участников группы обратились с заявлениями в Киберполицию. В ведомстве сообщили, что сейчас по этому поводу ведется досудебное расследование по ст. 190 УК (мошенничество). Также сообщается, что для возврата денег покупателям нужно будет дополнительно писать заявление на признание пострадавшим — этим сейчас занимаются люди в группе.

Источник: AIN