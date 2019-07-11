OLX: Владельцы Android чаще всего ищут велосипеды и кроссовки, а пользователи iOS — iPhone и аксессуары [инфографика]
В первом полугодии 2019 года на OLX чаще всего искали велосипед — 806 000 раз или примерно 4 500 раз в день. Пока пользователи Android стремились удовлетворить базовые потребности и пытались найти квартиру, работу и различную одежду, пользователи iOS искали преимущественно другие айфоны. Что касается транспорта, среди топ-10 запросов у пользователей Android «трактор» и «мотоблок», у iOS — «BMW» и «в рассрочку».
Топ-10 запросов на OLX в первом полугодии 2019 года выглядит следующим образом:
- Велосипед — 806 000 раз
- Кроссовки — 656 000 раз
- Квартира — 619 000 раз
- Работа — 501 000 раз
- Диван — 450 000 раз
- iPhone 7 — 360 000 раз
- Платье — 348 000 раз
- Дом — 325 000 раз
- Ноутбук — 302 000 раз
- iPhone — 298 000 раз
Только один из трех пользователей за эти полгода заходил на платформу OLX через ПК. Остальные же осуществляли вход через приложение — 21% или через мобильную версию — 43%.
Если посмотреть на рейтинг запросов отдельно среди юзеров Android и iOS, похожи они только тем, что и те, и другие ищут квартиру и диван. У пользователей “яблок” из 10 популярных слов 7 приходится на продукты Apple, также последние полгода любители айфонов активно искали IQOS (89 000 раз), который по хайпу обошел вейп (85 000 запросов).
|№
|Топ-10 запросов с Android
|Топ-10 запросов с iOS
|1
|Велосипед
|iPhone 7
|2
|Кроссовки
|Airpods
|3
|Квартира
|iPhone Х
|4
|Диван
|Квартира
|5
|Работа
|Apple Watch
|6
|Платье
|iPhone 6
|7
|Ноутбук
|IQOS
|8
|Дом
|iPhone 6s
|9
|Куртка
|Диван
|10
|Телефон
|iPhone
Обладатели устройств на iOS и Android прежде всего на OLX в категории “Транспорт” ищут мотоцикл. Совпадают они и в других своих предпочтениях — например, и те, и другие пытаются найти скутер и квадроцикл. Отличия видны во второй пятерке популярных запросов — пока пользователи Android ищут трактор и «Ниву», пользователи на iOS активно вводят в поисковик платформы “BMW” и “в рассрочку”.
В категории «Электроника» среди топ-10 запросов у пользователей разных ОС только одно совпадение — оба хотят iPhone 7. Обладатели “яблок” предпочитают искать в этой категории исключительно айфоны. В десятке от Android более разнообразный список. На первом месте по запросам ноутбук, а в ТОП-3 — телевизор и холодильник. Также в первом полугодии 2019 искали наушники, стиральную машинку и планшет.
В категории “Мода и стиль”, где можно найти предметы одежды, у iOS-юзеров в десятку врываются бренды Adidas, Nike, New Balance и Calvin Klein. А вот пользователи Android не конкретизировали, какую именно одежду хотят. На платформе они, похоже, пытаются составить базовый гардероб: в ТОП-10 поисковых запросов — кроссовки, платье, куртка, спортивный костюм, босоножки, джинсы, туфли, купальник, футболка и рюкзак.
Источник: OLX