banner
Новости Технологии 30.09.2025 comment views icon

OmnimatteZero: технология позволяет убирать фон и объекты на видео без предварительного обучения и в реальном времени

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

OmnimatteZero: технологія дозволяє прибирати фон та об’єкти на відео без попереднього навчання і в реальному часі

Израильские исследователи из Университета им. Бар-Илана разработали инновационный метод обработки видео OmnimatteZero, упрощающий отделение объектов от фона без необходимости предварительного обучения и оптимизации.

Метод разработан группой исследователей из кафедры компьютерных наук под руководством доктора Двира Самуэля и профессора Гала Чечика. Исследование было посвящено отделению объектов или фигур от фона в видео с сохранением таких сложных элементов, как волосы, листья, тени, блики, дым или рябь на воде. 

OmnimatteZero: технологія дозволяє прибирати фон та об’єкти на відео без попереднього навчання і в реальному часі
Стратегия удаления объектов в OmnimatteZero/Dvir Samuel et al

Современные методы разделения слоев в видео полагаются на модели искусственного интеллекта, которые должны учиться на миллионах примеров и сложных методах оптимизации. Результаты исследования группы израильских ученых демонстрируют, что тех же результатов можно достичь со значительно меньшими усилиями, вычислительными, финансовыми и энергетическими затратами.

«В системах разложения видео алгоритм должен определять эффекты, которые объект накладывает на сцену, а затем удалять или изымать их таким образом, чтобы они выглядели естественно. До сих пор каждый метод требовал миллионов примеров для обучения модели, а также очень большой вычислительной мощности и энергии. Даже после того, как модель была полностью обучена и готова к использованию, ее запуск для достижения желаемого результата все еще мог занять несколько минут для нескольких секунд видео», — отмечает Двор Самуэль. 

Такой подход позволяет использовать контент повторно. Например лебедя можно изъять из озера вместе с его отображением и осторожно интегрировать в новый фон, а само озеро без лебедя использовать как фон для другой сцены.

Результаты исследования убедительно доказали, что для разделения слоев в видео не нужны специализированные модели на базе ИИ и чрезвычайно высокие вычислительные мощности. Для этого метода вполне достаточно имеющихся моделей генерации видео, таких как WAN или Veo 3. Исследование демонстрирует, как генеративные видео-модели могут быть использованы для обнаружения эффектов, создаваемых объектами, а также для удаления, извлечения и повторной вставки этих объектов и их эффектов в другие видео в режиме реального времени.

Такой подход будет интересен для видео-редакторов, дизайнеров, создателей контента, рекламодателей и исследователей из области искусственного интеллекта. Несколько университетских команд по всему миру сейчас работают над усовершенствованием OmnimatteZero. Следующим направлением исследований доктора Сэмюэля станет синхронизация звука. 

Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv

Источник: TechXplore

Популярные новости

arrow left
arrow right
Убийца HBM: новая память для ИИ d-Matrix 3D DRAM (3DIMC) в 10 раз быстрее
ИИ будет диагностировать болезни, которыми вы заболеете через 20 лет
Будущее производства чипов: 3D-печать на уровне атомов дает рекордную площадь поверхности
Впервые в мире: лазерная связь между самолетом и спутником работала со скоростью 1 Гбит/с
GPT-5 приближается: Windows 11, Microsoft 365 Copilot и Azure уже вносят изменения
Физический алгоритм позволяет ядерным микрореакторам автономно регулировать мощность в зависимости от спроса
"Трехмерное" время может стать долгожданной "теорией всего", — исследование
"Мятый" графен улучшает суперконденсаторы и приближает замену аккумуляторов
Alibaba представляет ИИ Qwen-3 с 1 трлн параметров
Apple выпустила RC iOS 26, которая выйдет для всех 15 сентября: официальные примечания с перечнем улучшений
Новые глазные капли улучшают зрение на два года
Apple представляет Final Cut Camera 2.0 с новыми функциями фото iPhone 17
Новый катализатор перерабатывает пластик без сортировки и очистки
Ученые открыли драйвер старения, который можно обратить
Intel готовит многокадровую генерацию в XeSS: прямые упоминания найдены в драйвере
В психбольницах аншлаг из-за ИИ: врачи бьют тревогу
Ученые растеряны: Солнце будет разгораться в ближайшие годы, а должно было бы быть спокойным
Устройство с камерой и ИИ заживляет раны на 25% быстрее
Ракета на жидком уране может сократить путешествие к Марсу вдвое
Умная пыль: тысячи невидимых шпионов вокруг
Как в "Звездных войнах": голограммы на базе OLED могут появиться в смартфонах
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить