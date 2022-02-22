OnePlus 10 Pro провалил тест на прочность JerryRigEverything — блогер без особых усилий переломил флагман пополам

Флагман OnePlus 10 Pro, который был выпущен в начале года, попал к ютуберу Заку Нельсону из JerryRigEverything. Он проверил телефон на прочность, и оказалось, что сломать OnePlus 10 Pro довольно просто.

В тесте на изгиб Зак надавил на середину смартфона и стеклянный корпус сразу начал трескаться. Приложив еще немного усилий, ютубер без проблем сломал OnePlus 10 Pro. После Нельсон снял оставшуюся часть стекла, чтобы взглянуть внутрь телефона. Расположение блока камер и аккумулятора совпадает с кнопкой регулировки громкости сбоку, что помогло Нельсону сломать телефон пополам. Вокруг смартфона также была более тонкая металлическая оболочка, чем ожидалось, что также могло привести к поломке.

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Тест JerryRigEverything демонстрирует что OnePlus 10 Pro подвержен повреждениям при сильном изгибе. Как будет реагировать компания-производитель и планирует ли внесение изменений в конструкцию в OnePlus 10 Pro – пока неизвестно.

OnePlus 10 Pro работает на 4-нм платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1. Диагональ экрана – 6, 7 дюйма с матрицей LTPO AMOLED и поддержкой частоты обновления от 1 Гц до 120 Гц. Разрешение экрана – QHD+ с 10-разрядным представлением цвета, HDR10+, а также sRGB и DCI-P3.

Стоимость младшей модели (8 + 128 ГБ) — 4 699 юаней (20 249 гривен), а старшей (12 + 256 ГБ) — 5 299 юаней (22 835 гривен).

OnePlus — не единственная компания, телефоны которой так легко ломаются. Например, игровой смартфон Lenovo Legion Phone Duel 2 разломался на несколько частей. Корпус смартфона iPhone 6, который изготавливался из алюминия серии 6000, также не прошел тест на сгиб. В iPhone 6s этот недостаток поправили. Но в конструкции iPad Pro 2020 года особых изменений по сравнению с прошлыми моделями не произошло. Потому тест на сгибание он тоже провалил.