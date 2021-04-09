Игровой смартфон Lenovo Legion Phone Duel 2 разломался на несколько частей в тестах на прочность JerryRigEverything





Анонсированный вчера игровой смартфон Lenovo Legion Phone Duel 2 уже попал в руки «разрушителя гаджетов» Зака Нельсона (JerryRigEverything). Устроив традиционную серию тестов на прочность, Зак обнаружил проблемы в конструкции смартфона стоимостью от €800.

Дисплей смартфона Lenovo Legion Phone Duel 2 из коробки покрыт защитной плёнкой, а уже под ней расположено защитное стекло, которое обеспечивает достаточно хороший уровень защиты. Оставить мелкие царапины на стекле можно лишь при воздействии предметами с 6-ым уровнем твёрдости по шкале Мооса. При воздействии предметами с 7-ым уровнем твёрдости по шкале Мооса на стекле остаются более заметные и глубокие повреждения. Объектив фронтальной камеры, расположенной в выдвижном модуле, также покрыт стеклом и хорошо противостоит появлению царапин при воздействии острыми предметами. В устройство встроена защита выдвижной камеры – при обнаружении падения смартфона камера автоматически прячется в корпус.

Отверстия динамиков прикрыты пластиковыми решётками, которые легко царапаются и повреждаются при воздействии острыми предметами. Боковые грани смартфона изготовлены из металла и покрыты краской. Острые предметы оставляют заметные царапины на краске. Такая же ситуация наблюдается и в отношении кнопок на корпусе. Задняя панель имеет стеклянные вставки, которые хорошо противостоят появлению царапин.

После воздействия открытым огнём на OLED дисплей смартфона на протяжении 33 секунд на экране проявилось выгоревшее пятно, которое в последствии так и не исчезло.

Тест на сгибание оказался для смартфона Lenovo Legion Phone Duel 2 фатальным. Несмотря на металлическую рамку корпуса, смартфон треснул после первой же попытки согнуть устройство. Судя по видео, Заку даже не пришлось прикладывать больших усилий для этого. Таким образом, игровой смартфон Lenovo Legion Phone Duel 2 с двумя батареями, двумя портами USB-C и двумя вентиляторами легко разломался на две части. Излом пришёлся на ту часть корпуса, где расположены пластиковые вставки для антенн. При этом пластиковые антенные вставки расположены по обе стороны от выступающей центральной части смартфона. В результате дополнительного воздействия Зак Нельсон смог разломать корпус ещё и в месте второй вставки. Таким образом, устройство разломалось уже на три части. Так что садиться на смартфон Lenovo Legion Phone Duel 2 крайне нежелательно. В то же время защитное стекло дисплея не треснуло ни в одном из мест разлома корпуса.

Источник: YouTube