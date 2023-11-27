Новости Устройства 27.11.2023 в 09:46 comment views icon

OnePlus 12 с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и 3-кратным перископическим зумом представят в Китае 5 декабря

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Вадим Карпусь

Автор новостей

К своему 10-летнему юбилею компания OnePlus планирует представить новый флагманский смартфон. Презентация OnePlus 12 состоится в Шэньчжэне, Китай, 5 декабря в 14:30 (по местному времени).

На официальном сайте компании уже появились изображения OnePlus 12. Устройство очень похоже на предшественника, хотя цвет острова камеры теперь соответствует цвету корпуса. В дополнение к глянцевому белому и классическому матовому черному вариантам будет доступен обновленный зеленый цвет. Этот вариант дизайна выглядит как матовый мрамор, в отличие от предыдущего простого глянцевого покрытия.

OnePlus 12 с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и 3-кратным перископическим зумом представят в Китае 5 декабря

Компания уже поделилась некоторыми ключевыми характеристиками OnePlus 12 в соцсети Weibo. Новинка содержит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, новый 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-808 в основном модуле камеры и 64-мегапиксельный перископический телефото модуль с 3-кратным увеличением. Камера брендирована Hasselblad. Смартфон также включает дисплей с разрешением 2K, беспроводную зарядку, инфракрасный излучатель дистанционного управления и сенсорную панель, оптимизированную для использования под дождем.

Вслед за анонсом в Китае 5 декабря, компания проведет глобальную презентацию OnePlus 12, которая запланирована на 15 декабря.

Источник: Engadget

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