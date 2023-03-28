OnePlus и Oppo уверяют, что останутся на рынках Европы как минимум до конца 2023 года

Инсайдер Макс Джамбор, обладающий довольно надежным послужным списком, написал в Twitter, что китайские производители смартфонов «OPPO и OnePlus уходят из Европы». Он добавил, что первыми рынками, которые покинут обе компании, якобы станут «Германия, Великобритания, Франция и Нидерланды».

Китайские бренды поспешили прокомментировать эту информацию. Официальный представитель OnePlus пояснил в заявлении, что «OPPO и OnePlus привержены всем существующим европейским рынкам и Великобритании». Кроме того, обе компании «отлично стартовали в 2023 году, успешно выпустив несколько устройств в Европе, и у них есть линейка будущих продуктов на оставшуюся часть года».

По сути, это заявление лишь частично опровергает информацию Макса Джамбора. Судя по официальному заявлению, OPPO и OnePlus останутся на рынках ЕС и Великобритании, по крайней мере, до конца 2023 года. Однако ничего не было сказано о планах компаний на 2024 год и далее.

Также следует отметить, что смартфон OnePlus 11 так не был запущен в Германии из-за продолжающегося патентного спора между Nokia и OnePlus. Тем не менее это не означает, что OnePlus в целом ушла с европейского рынка.

Рынки ЕС и Великобритании могут быть не такими важными, как рынок США. Однако они являются достаточно привлекательными и платёжеспособными. Потому ни один технологический гигант не покинет их без уважительной причины. Есть ли такие причины у OPPO и OnePlus, пока неизвестно.

Источник: phonearena