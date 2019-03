Apple представила онлайн-кинотеатр Apple TV+, где будут выходить эксклюзивные шоу и фильмы

После новостного сервиса с платной подпиской Apple News+, виртуальной кредитной карты Apple Card, подписочного сервиса для игр Apple Arcade под конец сегодняшней пресс-конференции Apple, конечно же, представила долгожданный онлайн-кинотеатр. Он получил название Apple TV+ и стал частью нового приложения Apple TV, получившего название Apple TV Channels. Последнее будет выступать в качестве единой платформы, где наряду с эксклюзивным контентом Apple TV+ будет представлен оригинальный контент и шоу сторонних компаний (Amazon, Hulu, HBO, Starz, Showtime и пр.)

Новое приложение Apple TV Channels во многом похоже на Netflix или Amazon Prime Video. Чтобы добавить новый канал, приобрести шоу или фильм, достаточно двух нажатий. Старое приложение Apple TV могло только перенаправить на сайт стороннего поставщика контента и порекомендовать потенциально интересный контент. Новое же в сочетании с собственным онлайн-кинотеатром Apple TV+ представляет собой результат усилий компании, нацеленных на захват рынка онлайн-видео.

Introducing Apple TV+.

A new streaming service with original stories from the most creative minds in TV and film. #AppleEvent pic.twitter.com/xLhtdNNaa2

