Apple представила онлайн-кинотеатр Apple TV+, где будут выходить эксклюзивные шоу и фильмы

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После новостного сервиса с платной подпиской Apple News+, виртуальной кредитной карты Apple Card, подписочного сервиса для игр Apple Arcade под конец сегодняшней пресс-конференции Apple, конечно же, представила долгожданный онлайн-кинотеатр. Он получил название Apple TV+ и стал частью нового приложения Apple TV, получившего название Apple TV Channels. Последнее будет выступать в качестве единой платформы, где наряду с эксклюзивным контентом Apple TV+ будет представлен оригинальный контент и шоу сторонних компаний (Amazon, Hulu, HBO, Starz, Showtime и пр.)

«Мы создали новый телевизионный продукт, позволяющий платить только за те каналы, которые вам нужны, в рамках одного приложения», — сказал вице-президент по облачным сервисам Apple Питер Штерн, ранее занимавший должность исполнительного директора Time Warner Cable.

Новое приложение Apple TV Channels во многом похоже на Netflix или Amazon Prime Video. Чтобы добавить новый канал, приобрести шоу или фильм, достаточно двух нажатий. Старое приложение Apple TV могло только перенаправить на сайт стороннего поставщика контента и порекомендовать потенциально интересный контент. Новое же в сочетании с собственным онлайн-кинотеатром Apple TV+ представляет собой результат усилий компании, нацеленных на захват рынка онлайн-видео.

Introducing Apple TV+.

A new streaming service with original stories from the most creative minds in TV and film. #AppleEvent pic.twitter.com/xLhtdNNaa2 — Apple TV (@AppleTV) March 25, 2019

Как уже отмечалось выше, идея Apple TV Channels в том, чтобы создать единую онлайн-платформу для просмотра видеоконтента.

Список партнеров Apple, которые будут предоставлять свой контент для сервиса Apple TV Channels можно увидеть на изображении выше. Как и ожидалось, онлайн-кинотеатр Netflix по очевидным причинам (конкуренция) сотрудничать с Apple в рамках его видеоплатформы отказался.

Apple TV Channels станет доступно в мае после выпуска соответствующего обновления для приложения Apple TV. При этом само приложение Apple TV расширит свою доступность — оно появится на компьютерах Mac, а также телевизорах Samsung, LG, Sony и VIZIO.

Что касается собственного видеосервиса Apple TV+, где будет выходить уникальный контент (программы сериалы, фильмы), снятый купертинским гигантом, он запустится осенью более чем в 100 странах. В нем не будет рекламы. Фильмы и сериалы можно будет смотреть онлайн и офлайн, а библиотека будет пополняться новыми проектами ежемесячно.

На данный момент в производстве находится более 25 проектов (фильмов и сериалов). Из того, что анонсировали на презентации:

«Удивительные истории» — сериал-антология с элементами научной фантастики и хоррора от Стивена Спилберга. Это будет перезапуск одноименного шоу 1985 года, уже заказаны 10 эпизодов;

The Morning Show — шоу про жизнь в современной Америке от Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и Стива Кэрелла;

«Маленькая Америка» — сериал об иммигрантах от звезды «Кремниевой долины» Кумейла Нанджиани;

See — фантастический сериал о вымышленном мире, в котором все ослепли сотни лет назад, с Джейсоном Момоа в главной роли.

Helpsters — спин-офф «Улицы Сезам», который поможет детям научиться программированию;

Little Voice — сериал от Джей Джей Абрамса и певицы Сары Бареллис о девушке, которая пытается построить музыкальную карьеру;

Два документальных фильма от Опры Уинфри: один про сексуальные домогательства на рабочем месте, второй про психологические заболевания.

Стоимость подписки на Apple TV+ пока неизвестна, видимо, ее объявят ближе к дате запуска сервиса. Ранее говорилось, что цена подписки составит около $60, а просмотр каждого канала сверх пакета (например, Showtime или Starz) будет стоить пользователю дополнительные $10.

Источник: The Verge (2) и Apple