ООО «Автострада» продолжит строительство метро на Виноградарь за 13,8 млрд грн

После завершение тендера в прошлом месяце, коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» заключило договор на продолжение работ по строительству метро на Виноградарь. Речь идет о Сырецко-Печерской линии метро в направлении жилого массива Виноградарь.

Напомним, победителем тендера стало ООО «Группа компаний «Автострада». Согласно условиям договора, стоимость строительства метро на Виноградарь составляет 13,785 млрд грн. Срок выполнения строительных работ составляет 30 месяцев. Таким образом, если все пойдет по плану и не возникнет дополнительных задержек, работы завершат в начале 2027 года.

Сейчас идет процесс оформления всех необходимых разрешительных документов, предусмотренных законодательством. Также происходит передача строительных площадок подрядной организации. После этого начнутся непосредственно строительные работы.

ООО «Группа компаний «Автострада» входила в число крупнейших подрядчиков Укравтодора в рамках президентской программы «Большая стройка».

КМУ еще в 2018 году выделил 2,5 млрд грн на строительство метро на Виноградарь. Планировалось, что две новые станции откроют до конца 2021 года. Но не так сложилось, как предполагалось. Проект забуксовал, а потом выяснилось, что генподрядчик «Киевметрострой» положил деньги в банк вместо финансирования строительства.

Сейчас на объекте строительства метро на Виноградарь построен правый перегонный тоннель протяженностью почти 1250 метров от станции «Мостицкая» до станции «Сырец». Кроме того, завершено строительство основных конструкций перегонного вентиляционного узла. Также частично обустроены ограждающие конструкции методом «стена в грунте», крепление котлована металлоконструкциями. Построены основные конструкции совмещенной тяговой подстанции, частично построены двухъярусные тоннели и прочее.

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Источник: Официальный портал Киева