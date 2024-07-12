Метро на Виноградарь будет строить компания, которая занималась «Большим Строительством»

Многострадальный проект метро на Виноградарь имеет все шансы получить второе дыхание и в конце концов выйти на финишную прямую. Надежду на это дает результат нового тендера, который выиграла группа компаний «Автострада». Об этом рассказал владелец группы компаний Максим Шкиль.

Что интересно, «Автострада» планирует начать работы, не ожидая аванса.

«Работы начнем без авансов, за счет собственных оборотных средств», ─ заявил Максим Шкиль.

Пока что не сообщается, когда можно ожидать запуска метро на Виноградарь. Прежде всего новому подрядчику необходимо провести детальный анализ состояния выполнения работ, над которыми работали предыдущие организации. Далее необходимо сравнить фактически выполненные объемы работ и те, которые нужно выполнить в соответствии с существующими проектными решениями. После этого необходимо провести корректировку проекта в части объемов, вида работ и их стоимости.

«Для этого у Автострада есть собственный проектный институт с отдельным подразделением подземного строительства, в котором работники имеют значительный опыт проектирования метро. Соответственно этот этап работ начнем немедленно», ─ добавил Максим Шкиль.

Начать сам строительный процесс планируется «в ближайшие месяцы». В планах ─ обустроить 9 строительных участков, на которых организуют круглосуточную работу. «Автострада» намерена как привлекать собственных работников, так и обучать новых специалистов в сфере строительства метро. В целом планируется задействовать более 4000 работников.

«В сегодняшних реалиях обеспечить такой подход с первых дней невозможно, поскольку за последние 10 лет отрасль строительства метро практически потеряна. С первых дней Автострада задействует своих работников, параллельно с этим, чтобы выйти на максимальные графики строительства, будет проведен набор и обучение персонала, фактически будем возрождать отрасль метростроения», ─ говорится в сообщении Максима Шкиля.

Отмечается, что фактические темпы строительства будут зависеть от финансирования работ со стороны государства. Если с этим проблем не будет, то уже в 2025 году «Автострада» планирует выйти на полный темп работы в круглосуточном режиме по всем участкам строительства.

Группа компаний «Автострада» намерена инвестировать в проект строительства метро на Виноградарь более $50 млн. В ближайший месяц будет законтрактовано оборудование, необходимое для строительства, на сумму более $30 млн. Еще примерно 1 млрд грн собственных и кредитных средств планируется привлечь на случай задержки финансирования со стороны заказчика.

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«Это позволит покрывать короткие кассовые разрывы и продолжать работы», ─ подчеркнул Максим Шкиль.

На завершение строительства метро на Виноградарь планируется потратить 13,79 млрд грн.

«Автострада» входила в число крупнейших подрядчиков Укравтодора в рамках президентской программы «Большое Строительство».

КМУ еще в 2018 году выделил 2,5 млрд грн на строительство метро на Виноградарь. Планировалось, что две новые станции откроют до конца 2021 года. Но не так сложилось, как предполагалось. Проект забуксовал, а потом выяснилось, что генподрядчик «Киевметрострой» положил деньги в банк вместо финансирования строительства.