OpenAI "полностью испортила" запуск GPT-5, но трафик удвоился, — Сэм Альтман

Для OpenAI последние недели стали одними из самых тяжелых за минувшие годы. Долгожданный запуск GPT-5 — модели, которую позиционировали как прорыв — обернулся масштабным фиаско.

Компания приняла крайне противоречивое решение: полностью отключить предыдущие модели и оставить пользователям только GPT-5. Это вызвало настоящий шквал негодования среди тех, кто привык работать с GPT-4o — предыдущей версией с более «теплой» манерой общения и более «человечным» стилем ответов.

Менее чем через сутки после запуска GPT-5 Альтман был вынужден откатить это решение, платным подписчикам снова открыли доступ к GPT-4o и выбору моделей. Для CEO это стало показателем, что компания явно ошиблась с коммуникацией и недооценила реакцию пользователей.

В интервью изданию The Verge Сэм Альтман прямо признал ошибку:

«Я думаю, мы полностью испортили некоторые вещи в запуске. Мы получили серьезный урок о том, что означает обновлять продукт для сотен миллионов людей в один день».

Но несмотря на эту самокритику, в словах руководителя чувствовалась и другая интонация — хвастовство и попытка показать успех на фоне скандала.

«С другой стороны, наш API-трафик удвоился за 48 часов и продолжает расти. У нас закончились графические процессоры. ChatGPT ежедневно бьет рекорды по количеству пользователей. Многим пользователям действительно нравится переключатель моделей».

Правдивы ли эти заявления — проверить сложно, ведь официальной статистики OpenAI не приводит. В то же время стоит учитывать, что даже негативные заголовки и критика GPT-5 привлекли внимание людей, которые ранее и не думали тестировать ChatGPT. Эффект «плохой, но громкой рекламы» мог сыграть на руку компании.

Альтман также признал, что значительная часть пользователей испытывает эмоциональную связь с ChatGPT:

«Есть люди, которые действительно воспринимали ChatGPT как партнера в общении. Мы это осознавали и думали о таких пользователях. А есть сотни миллионов других, которые не имели парасоциальных отношений с ChatGPT, но привыкли, что он отвечает определенным образом, поддерживает или подчеркивает важные для них вещи».

Именно эта группа — пользователи, эмоционально привязавшиеся к «личностям» моделей — вызывает особое беспокойство. В течение года все больше людей делились историями, как они «погружались» в опасные иллюзии, подкрепляемые ответами чатбота. OpenAI признает проблему, но в GPT-5, по первым признакам, не появились существенно лучшие «предохранители».

Получается, настоящий провал заключался не только в технической или маркетинговой части запуска, но и в том, что компания недооценила глубину привычки к GPT-4o. Для многих пользователей более теплый стиль этого бота стал настолько важным, что они почувствовали потерю почти на эмоциональном уровне.

Источник: futurism