OpenAI представила GPT-5-Codex: модель, работающая до 7 часов автономно

Маргарита Юзяк

OpenAI представила GPT-5-Codex: модель, що працює до 7 годин автономно

OpenAI представила свою новую версию своего ИИ-агента для программистов — GPT-5-Codex. Она специально оптимизирована под кодирование.

Хотя запуск GPT-5 получился неоднозначным, именно на основе этой модели представили ИИ-агента. Codex может автономно выполнять сложные задачи без участия человека в течение 7 часов. Она способна делать рефакторинг, анализировать код, проводить ревью и оказывать поддержку непосредственно в IDE, терминале, на GitHub и даже в ChatGPT.

Компания в подкасты утверждала, что GPT-5-Codex научили не только писать и дополнять код, но и находить уязвимости. Агент работает в изолированной среде: по умолчанию без доступа к сети и внешних инструментов, но разработчик может активировать их вручную. Если предоставить доступ к интернету, модель способна сама просматривать страницы, создавать и обновлять проекты, а также запускать проверку кода.

OpenAI акцентирует, что GPT-5-Codex лучше справляется с рефакторингом в больших репозиториях и показывает более высокие результаты в бенчмарке SWE-bench Verified по сравнению с базовой GPT-5. Для тестов компания пригласила опытных инженеров, которые сказали, что новая модель делает меньше ложных замечаний. Вместе с тем она чаще оставляет те, что имеют реальное влияние на качество кода.

OpenAI представила GPT-5-Codex: модель, що працює до 7 годин автономно
Результаты в бенчмарке SWE-bench Verified двух моделей от OpenAI

Одно из главных обновлений так называемое «динамическое мышление». Если предыдущие версии определяли время и ресурсы на задачу сразу, то GPT-5-Codex может решать уже в процессе, сколько еще ему нужно работать. Как пояснил руководитель продукта Codex Александр Эмбирикос, он видел примеры, когда модель увеличивала время обработки до 7 часов, если проблема этого требовала.

Модель доступна пользователям ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu и Enterprise. В будущем OpenAI планирует открыть доступ и через API. Это следующий шаг после запуска Codex CLI и облачной версии Codex — теперь же GPT-5-Codex интегрируется в основные среды работы разработчиков, включая VS Code и GitHub.

Отдельно OpenAI применила дополнительные меры безопасности. Дело в том, что GPT-5-Codex имеет высокие познания в биологии и химии, поэтому существует риск использования модели для опасных задач. Чтобы этого избежать, ввели системы мониторинга и блокировки вредных сценариев. Да и не стоит забывать, что разговоры с ChatGPT могут использовать в суде против вас.

Если верить заявлениям OpenAI, то новая модель может не только может написать сайт, провести полноценный код-ревью или переделать сложный кусок репозитория. И делать это часами автономно под гибкие подсказки разработчика.

Источник: Notebookcheck

