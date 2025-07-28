Новости Софт 28.07.2025 comment views icon

Босс OpenAI: разговоры с ChatGPT могут использовать в суде, как доказательство

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Босс OpenAI: разговоры с ChatGPT могут использовать в суде, как доказательство

Босс OpenAI предупреждает пользователей быть осторожнее с тем, что они запрашивают в ChatGPT — переписку могут использовать против вас в суде.

Сэм Альтман во время разговора в подкасте This Past Weekend признал, что переписка с ИИ — это не то же самое, что разговор с врачом, криминалистом или юристом. И никакая «адвокатская тайна» здесь не работает.

«Если ты общаешься с ChatGPT о своих самых деликатных вещах, а потом возникает судебное дело, нас могут обязать предоставить эти данные», — говорит Сэм Альтман.

Его заявление возникло не на пустом месте: в начале июня OpenAI обязали хранить все истории чатов — даже те, которые пользователи удалили вручную. Это часть судебной тяжбы, где компанию обвиняют в нарушении авторских прав. Несмотря на поданные апелляции, суд отказался отменять это решение.

Руководитель OpenAI считает, что эта серьезная проблема требует изменений на уровне законодательства. Однако судья Она Вон, которая вынесла решение, не соглашается с аргументами защиты относительно слежки. Она объяснила, что приказ о хранении чатов нужен только для конкретных случаях в суде — и это якобы нельзя приравнивать к системной слежке. Поэтому надо держать в голове, что этот прецедент могут использовать в других странах — не только в США, но и по всему миру.

И даже сам Альтман признает: ему некомфортно пользоваться некоторыми ИИ-инструментами. Не потому, что не доверяет технологиям — он хочет заранее обезопасить себя от того, чтобы кто-то использовал личную информацию против него. Он также предостерег: без четких границ в законах правительства могут заходить слишком далеко. Да, он соглашается на некоторые компромиссы ради безопасности — например, борьбы с терроризмом. Но отмечает, что история знает немало примеров, когда власть переходила черту.

Поэтому пока законы не на стороне защиты приватности пользователей — лучше дважды подумать, прежде чем делиться с ИИ чем-то личным. Да и не стоит спрашивать что-то провокационное. В этом случае даже гуглить не так безопасно — вкладки инкогнито на самом деле только «ширма».

Источник: This Past Weekend

Популярные новости

Google будет звонить за вас в магазины
Не прошло и 5 лет: Netflix дал «зеленый свет» на разработку сериала Assassin’s Creed
Новое дополнение The Sims 4 вызвало всплеск непорочных зачатий и беременностей в игре
«Еще один миллиард Кэмерону»: вышел первый трейлер фильма «Аватар: Огонь и пепел»
Новая вакансия CD Projekt Red раскрывает Project Hadar, как экшн-RPG с ближним боем
Биткоин полетел вниз: ликвидировано позиций трейдеров на $514 млн
Представлен Samsung Galaxy Fold7 — тоньше, легче, с большими экранами и 200 МП камерой по цене от 85 тыс. грн
Электрический ток улучшает математические способности — смелый эксперимент в Оксфорде
Call of Duty: WW2 убрали из Game Pass из-за хакеров, которые взламывали ПК и троллили игроков гей-контентом
Шестой океан Земли формируется прямо сейчас — в Африке этому не рады
Гендиректор X Линда Яккарино ушла в отставку после антисемитского демарша Grok
После квартальных убытков Intel сокращает более 5,5 тыс. работников в США
Украина первой в Европе запустит мобильный интернет Starlink
Геймер наиграл 35 000 часов в Ark: Survival Evolved и оставил негативный отзыв в Steam: «Верните мои деньги!»
Звезды «Пацанов» в новом трейлере «Поколения V» — второй сезон станет прологом финала главного сериала
Украинская Disco Elysium о голосах в голове вышла в раннем доступе Steam
Видеокарта за $500 000 — Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition содержит 5 кг золота
«Покрученный металл» вернется на Peacock 31 июля — трейлер 2-го сезона с Акселем, Калипсо и турниром
Беспроводные самозаряжающиеся аккумуляторы уже выдерживают 100+ циклов в испытаниях
Астрономы нашли пригодную к жизни планету совсем рядом — в космических масштабах
Астрономы: Уран теплее, чем считалось, надо лететь
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить