Босс OpenAI: разговоры с ChatGPT могут использовать в суде, как доказательство

Босс OpenAI предупреждает пользователей быть осторожнее с тем, что они запрашивают в ChatGPT — переписку могут использовать против вас в суде.

Сэм Альтман во время разговора в подкасте This Past Weekend признал, что переписка с ИИ — это не то же самое, что разговор с врачом, криминалистом или юристом. И никакая «адвокатская тайна» здесь не работает.

«Если ты общаешься с ChatGPT о своих самых деликатных вещах, а потом возникает судебное дело, нас могут обязать предоставить эти данные», — говорит Сэм Альтман.

Его заявление возникло не на пустом месте: в начале июня OpenAI обязали хранить все истории чатов — даже те, которые пользователи удалили вручную. Это часть судебной тяжбы, где компанию обвиняют в нарушении авторских прав. Несмотря на поданные апелляции, суд отказался отменять это решение.

Руководитель OpenAI считает, что эта серьезная проблема требует изменений на уровне законодательства. Однако судья Она Вон, которая вынесла решение, не соглашается с аргументами защиты относительно слежки. Она объяснила, что приказ о хранении чатов нужен только для конкретных случаях в суде — и это якобы нельзя приравнивать к системной слежке. Поэтому надо держать в голове, что этот прецедент могут использовать в других странах — не только в США, но и по всему миру.

И даже сам Альтман признает: ему некомфортно пользоваться некоторыми ИИ-инструментами. Не потому, что не доверяет технологиям — он хочет заранее обезопасить себя от того, чтобы кто-то использовал личную информацию против него. Он также предостерег: без четких границ в законах правительства могут заходить слишком далеко. Да, он соглашается на некоторые компромиссы ради безопасности — например, борьбы с терроризмом. Но отмечает, что история знает немало примеров, когда власть переходила черту.

Поэтому пока законы не на стороне защиты приватности пользователей — лучше дважды подумать, прежде чем делиться с ИИ чем-то личным. Да и не стоит спрашивать что-то провокационное. В этом случае даже гуглить не так безопасно — вкладки инкогнито на самом деле только «ширма».

Источник: This Past Weekend