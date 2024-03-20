Новости Технологии 20.03.2024 в 12:19 comment views icon

OpenAI, вероятно, выпустит «существенно лучшую» GPT-5 летом 2024 года

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Катерина Даньшина

Автор новостей

OpenAI, вероятно, выпустит «существенно лучшую» GPT-5 летом 2024 года

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По словам источников издания Business Insider (двух людей, приближенных к компании), OpenAI готовится выпустить следующую версию своей большой языковой модели GPT-5 в ближайшие месяцы (вероятно, в середине года).

Сообщается, что некоторые корпоративные клиенты получили демоверсии модели и связанных с ней усовершенствованных настроек чат-бота ChatGPT. По словам одного из руководителей компаний-клиентов, модель действительно лучше и предлагает варианты использования, эксклюзивные для его бизнеса.

OpenAI официально не объявляла дату выпуска GPT-5 и не комментировала слухи.

Еще один из собеседников издания сказал, что модель все еще учится и ожидает проверок на безопасность и тестирования в «красной команде» — процесс, во время которого сотрудники и, как правило, сторонние лица пытаются выявить проблемы, прежде чем инструмент станет доступным для общественности.

Последнее обновление для ChatGPT — GPT-4 — выпустили год назад, а впоследствии и улучшенную версию GPT-4 Turbo, которая решала проблему «лени» чат-бота, когда он отказывался реагировать на некоторые подсказки.

На днях OpenAI также анонсировала предварительную плату за ее API, который с 25 марта можно использовать, только приобретя несколько кредитов в месяц (сейчас доступны взносы от 5 до 50 долларов, однако вскоре их увеличат).

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