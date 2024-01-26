Новости Технологии 26.01.2024 в 09:13 comment views icon

OpenAI вылечит «‎лень» GPT-4 Turbo с помощью обновлений и предложит две новые модели «‎вложения»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

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OpenAI предлагает новые модели «‎вложения», обновления GPT-4 и GPT-3.5 и некоторые снижения цен.

GPT-4 Turbo меньше лени, больше мультимодальности

Обновленный GPT-4 Turbo, по словам компании, «будет выполнять такие задачи, как генерация кода, тщательнее, чем предыдущая модель, и предназначен для уменьшения случаев, когда модель отказывается выполнять задание».

Обновления предназначены только для версии Turbo, обученной на данных до апреля 2023 года и доступной в предварительном просмотре. Пользователи GPT-4, который обучался на данных до сентября 2021 года, могут все еще испытывать те же проблемы с «ленью». В блоге OpenAI сказано, что более 70% тех, кто использует GPT-4 через API, перешли на GPT-4 Turbo из-за его более новой базы знаний.

Компания также анонсировала другие обновления GPT-4 Turbo, которые поступят в ближайшие месяцы и позволят использовать больше мультимодальных подсказок.

GPT-3.5 Turbo подешевеет

На следующей неделе OpenAI представит обновленную модель GPT-3.5 Turbo и снизит стоимость: на 50% для входных цен (до $0,0005 за тысячу токенов) и на 25% для исходных цен (до $0,0015 за тысячу токенов). Модель также получит обновление, которое позволит ей предоставлять точные ответы, а также исправит ошибки, которые вызывали проблемы с кодировкой для вызова функций не на английском языке.

Новые модели «‎вложения»

Компания уже запустила две меньшие модели ИИ, которые называет моделями «‎вложения» text-embedding-3-small и более мощная версия под названием text-embedding-3-large.

Вложение в ИИ это последовательность чисел, которая представляет понятие внутри содержимого, например естественный язык или код, и облегчает моделям машинного обучения и другим алгоритмам понимание связей между содержимым и выполнение таких задач, как кластеризация или поиск. Они обеспечивают такие приложения, как поиск знаний в ChatGPT и API помощниках, а также многие инструменты разработчика расширенного поиска (RAG).

Источник: OpenAI

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