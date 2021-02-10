Опендатабот: За 2020 рік українські підприємці (1,9 млн ФОП) сплатили 27,6 млрд гривень податків (це на 10% більше, ніж торік)





Сервіс відкритих даних Опендатабот повідомив, що результати роботи економiки українських ФОП-ів за 2020 рік несподівано здивували враховуючи те, що з початку пандемії підприємці працювали в умовах жорстоких змін. Локдауни приводили бiзнеси до закриття, проводилися масові скорочення персоналу, але українські підприємці сплатили за рік 27,6 млрд гривень податків, що на 10% більше, ніж в минулому році.

В середньому кожен підприємець в Українi сплачує 15 тисяч гривень єдиного податку на рік. За останні дев’ять років надходження від підприємців зросли в 27 разів. І щороку кількість надходжень збільшується приблизно на 3 млрд гривень.

При цьому кількість підприємців в 2020 році майже не змінилася. Зараз в Україні зареєстровано 1,9 млн ФОП-ів, тоді як у минулому році нараховувалося 1,88 млн бізнесів. Кількість ФОП-ів зростає повільно: протягом року вона в середньому збільшувалася на 2 тисячі щомісяця.

Джерело: Опендатабот