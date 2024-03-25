Opera фиксирует прирост пользователей с iOS — на 164% (спойлер: помог DMA)

Закон о цифровых рынках (DMA), который вступил в силу 7 марта, среди прочего предусматривает для пользователей из ЕС свободный выбор заданного браузера.

Чтобы соответствовать новому европейскому законодательству, Apple добавила в iOS 17.4 новый экран выбора браузера по умолчанию с произвольным списком альтернативных предложений, который высветится сразу после обновления — как только вы откроете Safari. Чтобы попасть в этот список, браузер должен иметь по крайней мере 5000 загрузок в App Store в ЕС за последний год (если компания имеет более одного приложения для браузера, будет включено только самое популярное).

Opera, которая предлагается среди альтернатив к установке, кажется, уже выиграла от нового закона. В последнем отчете компания сообщила о приросте клиентов с iOS в целом более чем на 164%: во Франции, к примеру, прирост достиг аж 402%, а в Испании, Польше и Германии — 143%, 68% и 56% соответственно.

Подобный экран выбора еще 6 марта запустила Google для пользователей Android — он должен отображаться во время начальной настройки смартфона или планшета.

Opera так же отчитывалась о росте количества пользователей Android на некоторых ключевых рынках — здесь тоже выделилась Франция, где в день запуска экрана выбора на Google прирост владельцев смартфонов с этой ОС составил более 54%.

«Мы рассматриваем это как признак двух вещей: во-первых, важность регулирования для обеспечения равных условий игры, а с другой — то, что пользователи стремятся к новым и инновационным продуктам, которые могут обеспечить отличный опыт онлайн», — сказал Йорген Арнесен, исполнительный вице-президент Opera Mobile.

Результаты подтверждают предварительный опрос Opera, проведенный до 6 марта, который показал, что 80% европейских пользователей смартфонов готовы попробовать новый браузер.

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Источник: Bleeping Computer

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